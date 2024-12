DIRETTA MILANO BAYERN: QUASI UNO SPAREGGIO PLAYOFF!

La diretta Milano Bayern prende il via alle ore 21:00 di venerdì 20 dicembre 2024: siamo ovviamente all’Unipol Forum, casa dell’Olimpia che ospita la 17^ giornata di basket Eurolega 2024-2025. L’ultima giornata del girone di andata ci consegna quello che potremmo definire uno spareggio per la qualificazione diretta ai playoff, per come stanno le cose: una vittoria di differenza per il Bayern, entrambe le squadre sconfitte tre giorni fa con l’Olimpia che, dopo una straordinaria striscia di cinque successi che l’ha rimessa pienamente in corsa anche per entrare nelle prime sei, ha ceduto di schianto contro il Panathinaikos subendo 29 punti di scarto.

Sconfitta che naturalmente ci può stare, anche perché parliamo dei campioni in carica e strutturalmente dopo una bella serie può arrivare un calo; anche per il Bayern Monaco non bisogna fare drammi, il -19 incassato sul parquet del Monaco è un ko contro una squadra di primo livello. Il percorso sarà ancora lungo, ma naturalmente sarà molto importante difendere il fattore campo nella diretta Milano Bayern e chiudere l’andata con una vittoria; le somme si tireranno alla fine e manca parecchio tempo, per il momento accontentiamoci di scoprire quello che potrà succedere stasera sul parquet dell’Unipol Forum nell’imminente match.

MILANO BAYERN STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milano Bayern, come tutte le partite delle nostre squadre in Eurolega, viene fornita dai canali della televisione satellitare, o in alternativa sulla piattaforma DAZN: in entrambi i casi per assistere al match dovrete sottoscrivere un abbonamento, e per i clienti del satellite sarà attivo anche il servizio di diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi. Con la seconda opzione potrete invece rivolgervi anche a dispositivi compatibili con DAZN, come una smart tv dotata di connessione a internet.

DIRETTA MILANO BAYERN: OLIMPIA BEN VIVA

Siamo molto vicini alla diretta Milano Bayern, una partita che come già detto è importante per proseguire il cammino: l’Olimpia ha iniziato molto male questa Eurolega e si è trovata nelle ultime posizioni della classifica, poi ha vinto il derby contro la Virtus Bologna e da quel momento ha cambiato passo, improvvisamente la squadra si è trasformata e questa è una dinamica che nella competizione può capitare (è successo lo stesso al Partizan, ad esempio) perché si tratta di un torneo lungo nel quale si vive anche di momenti e inerzia, possiamo dire che Milano sia stata brava a cavalcare l’onda e scalare la classifica della regular season.

Adesso l’Olimpia si è messa in una posizione solida: naturalmente le cose potrebbero ancora cambiare, compresa questa restano ben 18 partite da giocare ed è chiaro che bisognerà stringere i denti e provare a mantenere alto il livello, anche perché in questa stagione si stanno rivelando competitive squadre che forse alla vigilia di Eurolega non erano troppo considerate; una di queste è proprio il Bayern, che faticava a raggiungere i playoff – negli ultimi ha incrociato proprio Milano, in una serie bellissima – ma che oggi è stabilmente nelle prime sei della classifica e sogna concretamente il colpo grosso all’Unipol Forum, per migliorare ancor più la sua situazione.