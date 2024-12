DIRETTA PANATHINAIKOS MILANO: PER VOLARE ANCORA PIÙ IN ALTO

Appuntamento di lusso con la diretta Panathinaikos Milano dalla Oaka Altion di Atene oggi, martedì 17 dicembre 2024: la palla a due sarà fissata per le ore 20.15 e si tratterà della partita valida per la sedicesima giornata della Eurolega, alle prese ancora una volta con un doppio turno. Tutti i riflettori sono puntati sulla EA7 Emporio Armani Milano, dal momento che proprio l’Olimpia è sicuramente la squadra più in forma del torneo, grazie alla eccellente striscia di vittorie consecutive che è arrivata a quota sei con il colpo a Barcellona di settimana scorsa, che è stato pure l’ottavo successo nelle ultime nove partite.

DIRETTA/ Varese Milano (risultato finale 94-92): Johnson assoluto MVP! (15 dicembre 2024)

Insomma, il disastroso avvio è ormai solo un ricordo lontano e la diretta Panathinaikos Milano potrebbe essere l’occasione per fare un altro balzo in avanti: infatti l’Olimpia deve giocare sul campo del Panathinaikos AKTOR Atene, che in classifica ha un bilancio di 8-7, cioè una vittoria in meno rispetto a Milano. Per i greci naturalmente l’obiettivo sarà quello di sfruttare il fattore campo per operare l’aggancio, ma una nuova vittoria lancerebbe l’Olimpia sempre più saldamente fra le prime sei: siamo davvero curiosi di scoprire cosa ci dirà la diretta Panathinaikos Milano…

Diretta/ Barcellona Milano (risultato finale 81-94): rimonta! LeDay assoluto MVP (Eurolega, 13 dicembre 2024)

PANATHINAIKOS MILANO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERE LA PARTITA

Per questa affascinante trasferta dell’Olimpia in Grecia, come sempre l’appuntamento con la diretta Panathinaikos Milano in tv sarà questa sera sui canali della televisione satellitare, dal momento che l’Eurolega è una esclusiva di Sky Sport per i propri abbonati, anche con la diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go o Now Tv, ma in questo caso anche sulla piattaforma DAZN, sempre a patto di avere un abbonamento.

DIRETTA PANATHINAIKOS MILANO: LA STRAORDINARIA STRISCIA DELL’OLIMPIA

Presentando la diretta Panathinaikos Milano ci sembra quindi giusto celebrare lo straordinario momento degli uomini di coach Ettore Messina, il cui inizio può essere fissato con la doppia vittoria contro Virtus Bologna e Real Madrid, anche se poi c’era stato l’inatteso scivolone al supplementare a Berlino, che era stato doloroso anche perché in quel momento la situazione in classifica era ancora piuttosto critica. In realtà, fu la scintilla forse necessaria per il decollo definitivo, che ha portato poi alla striscia di sei vittorie consecutive, equamente distribuite fra casa e trasferta.

Video Milano Virtus Bologna (73-82)/ Sintesi e highlights: Mirotic non basta! (Lega A, 8 dicembre 2024)

L’Olimpia nelle ultime settimane ha dominato anche in trasferta, vincendo sul campo del Partizan e in casa del Fenerbahce prima del colpo a Barcellona, una notizia molto significativa pensando al match di questa sera contro un Panathinaikos reduce da due sconfitte consecutive in trasferta, ma che naturalmente potrebbe essere più insidioso davanti al suo pubblico. Di certo però lo stato di forma è migliore per l’EA7, staremo allora a vedere se ciò basterà per firmare un altro successo e spingere l’Olimpia sempre più in alto in classifica. Di sicuro ci divertiremo con la diretta Panathinaikos Milano…