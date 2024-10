DIRETTA MILANO SASSARI: FALSA PARTENZA PER DUE!

Grande appuntamento con la diretta Milano Sassari, che si gioca alle ore 18:15 di domenica 6 ottobre presso il Mediolanum Forum: per la seconda giornata di basket Serie A1 2024-2025 ecco una grande classica tra due squadre che sono partite con il piede sbagliato, almeno in campionato (l’Olimpia ha vinto la Supercoppa) e che vogliono testare le loro possibilità in questa sfida. Milano, dopo aver appunto sollevato il primo trofeo stagionale, è caduta sul parquet di Trieste: una sconfitta senza appelli per una squadra che sulla carta potrebbe vincerle tutte in carrozza, ma che come sempre si deve ancora amalgamare e capire come davvero gestire le situazioni.

Diretta/ Monaco Milano (risultato finale 93-80) video: debutto amaro per l'Olimpia (Eurolega, 3 ottobre 2024)

Sassari ha francamente preoccupato all’esordio: era in casa ma ha perso contro Scafati, una partita che in teoria avrebbe dovuto vincere anche in maniera agevole ma che in realtà ha rivelato parecchie crepe, la stagione per la Dinamo potrebbe essere tutt’altro che semplice ma lo scopriremo strada facendo. Adesso capiamo cosa succederà nella diretta Milano Sassari, aspettando che la partita prenda il via possiamo fare qualche rapida considerazione su un pomeriggio che promette scintille a prescindere da quello che sarà il risultato al Mediolanum Forum.

DIRETTA/ Trieste Milano (risultato finale 84-78): l'Allianz firma il colpo, Olimpia ko! (29 settembre 2024)

DIRETTA TV MILANO SASSARI: COME VEDERE LA PARTITA IN STREAMING VIDEO

Sarà in chiaro la diretta Milano Sassari, dunque una bella notizia per tutti gli appassionati perché questa partita di Serie A1 sarà mandata in onda su DMAX, che ancora una volta fornisce parecchie gare del campionato di basket al numero 52 del digitale terrestre. L’alternativa, che vale per tutti i match del torneo, è come sempre rappresentata dalla piattaforma DAZN: in questo caso si tratterà di una visione in diretta Milano Sassari in streaming video riservata ai clienti, perché per assistere alle immagini avrete bisogno di un abbonamento al servizio.

Video Sassari Scafati (86-97)/ sintesi e highlights: ben 30 punti per Sokolowski! (Lega A 28 settembre 2024)

DIRETTA MILANO SASSARI: TORNA LA GRANDE CLASSICA

La diretta Milano Sassari ci consegna ancora una volta un appuntamento con una grande classica del nostro basket: c’è stato un periodo in cui Olimpia e Banco di Sardegna erano fiere rivali nelle serie dei playoff, purtroppo – almeno in campionato – non abbiamo mai assistito a una finale scudetto tra queste due squadre che però hanno realmente segnato un epoca per quanto breve, con la differenza che l’Olimpia è poi rimasta una corazzata, e anzi ha fatto un ulteriore salto di qualità vincendo tre titoli consecutivi, mentre Sassari è entrata in una spirale che potremmo definire di mediocrità, con qualche sporadico guizzo sparso.

Se dunque ora Milano, al netto della sconfitta del PalaTrieste, è ripartita con l’idea di competere per vincere sia il campionato che l’Eurolega (o almeno qui raggiungere la Final Four), del Banco di Sardegna dobbiamo dire che non si è ancora capito quali possano essere le sue reali ambizioni, la sconfitta casalinga contro Scafati ha realmente aperto qualche punto di domanda e, anche se siamo solo all’inizio della stagione, è chiaro che la squadra abbia bisogno di risposte immediate da cercare anche in un incrocio complicatissimo come quello del Mediolanum Forum, dunque Sassari dovrà affrontare l’Olimpia pensando di poter vincere, e provandoci davvero.