Diretta Virtus Bologna Brescia/ Streaming video tv: Scariolo per la vetta (basket A1)

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA BRESCIA: AD ALTA TENSIONE!

Virtus Bologna Brescia, che sarà diretta dagli arbitri Michele Rossi, Denis Quarta e Christian Borgo, va in scena alle ore 20:00 di domenica 5 febbraio presso la Segafredo Arena: nella 18^ giornata di basket Serie A1 2022-2023 si affrontano due squadre che tecnicamente si potrebbero ritrovare ai playoff, ma che per il momento affrontano momenti diversi. Dopo aver centrato la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia Brescia non ha più vinto: periodo davvero negativo per la Germani, battuta a Varese domenica scorsa e al momento fuori dalla zona post season addirittura con l’undicesimo posto.

La Virtus Bologna ha gli stessi punti di Milano dopo il successo contro Verona, ma ha perso la sfida diretta con l’Olimpia e anche quella contro Tortona, forse un doppio segnale da interpretare in un certo modo anche se il passo delle V nere rimane ottimo, e l’andamento come detto in più di un’occasione andrà valutato davvero quando si arriverà in primavera. Adesso aspettiamo che la diretta di Virtus Bologna Brescia prenda il via; mentre aspettiamo che la partita si giochi possiamo fare qualche rapida valutazione sui temi principali che potrebbero emergere dalla serata della Segafredo Arena.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA BRESCIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Bologna Brescia non sarà una di quelle che per la 18^ giornata di Serie A1 vengono trasmesse sui canali della nostra televisione. Ricordiamo comunque che l’intera programmazione del massimo campionato di basket è appannaggio della piattaforma Eleven Sports, da poco presente anche nel pacchetto DAZN: sarà in questo caso una visione in diretta streaming video, mentre sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili sulla partita (tabellino play-by-play e boxscore), il calendario e la classifica di Serie A1.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA BRESCIA: RISULTATI E CONTESTO

Per un rapido focus sulla diretta di Virtus Bologna Brescia possiamo dire che le due società si sono mosse molto bene nelle ultime stagioni. Naturalmente rimane una differenza nelle potenzialità, ma è indubbio che anche in casa Leonessa la società sia riuscita a costruire squadre competitive e performanti, come dimostrano i viaggi in Coppa Italia e ai playoff e un cammino in Eurocup che quest’anno, salvo improvvisi crolli, dovrebbe portare alla qualificazione agli ottavi di finale che sarebbe chiaramente un obiettivo importante, per crescere ancor più a livello internazionale.

La Virtus Bologna in poco tempo ha saputo ritrovare lo status di corazzata: i passi che si era imposti (vincere lo scudetto e tornare in Eurolega) sono arrivati in un arco appunto breve, adesso però si tratta di confermarsi e questo significa che nella stessa Eurolega bisogna diventare realmente competitivi per i playoff. La Segafredo li potrebbe già centrare nel corso di questa stagione; vedremo se sarà così, intanto attenzione a non dare per scontato un campionato che si sta rivelando più equilibrato del previsto e potrebbe condurre a parecchie sorprese, magari anche nella partita di questa sera contro Brescia…











