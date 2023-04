DIRETTA MILANO CIVITANOVA/ Video streaming Rai: l’analisi di Roberto Piazza

DIRETTA MILANO CIVITANOVA: PARLA PIAZZA

Mentre si avvicina la diretta di Milano Civitanova, è doveroso rileggere le dichiarazioni di Roberto Piazza al termine di gara-3 della semifinale di volley, cioè il commento del coach della Allianz Powervolley Milano sul capolavoro dei suoi ragazzi, il successo per 0-3 nelle Marche di mercoledì sera: “É stata una partita presa per i capelli il primo set, agguantata quando l’avversario, secondo me, non se l’aspettava più e quindi ha subito l’inizio del secondo set, poi è stata una partita bellissima nel terzo dove loro hanno provato a rientrare utilizzando tutta la panchina e i ragazzi sono stati bravissimi a rimanere nel match, a non perdersi mai d’animo a rimanere concentrati su tutte le chiamate e quindi il merito va esclusivamente a loro, bravi”.

Piazza poi ha evidenziato la situazione nuova in cui Milano si ritrova ora: “È la prima volta che ci troviamo in vantaggio, non l’abbiamo mai scoperto quindi dovremo dircelo dovremo essere consci di quello che abbiamo fatto fino adesso senza pensare che abbiamo il fattore campo a favore, perché noi l’abbiamo ribaltato e lo abbiamo fatto anche a Perugia, come Civitanova ci ha dimostrato che è riuscita a vincere in Gara 4 a Verona, partita complicatissima e poi non ha dato scampo a Verona in Gara 5. Noi dovremo rimanere concentrati sulle nostre cose, fare bene le cose che sappiamo fare e rispettare l’avversario che è un gran avversario”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

MILANO CIVITANOVA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Milano Civitanova sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport + HD (canale numero 58 del telecomando), perché questa è la partita di gara-4 delle semifinali dei playoff di Superlega selezionata per la trasmissione sulla Rai. Di conseguenza, la diretta streaming video di Milano Civitanova sarà garantita per tutti tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play.

OCCASIONE D’ORO PER L’ALLIANZ MILANO

Milano Civitanova, diretta dagli arbitri Mauro Goitre e Rossella Piana naturalmente dall’Allianz Cloud, cioè il Palalido del capoluogo lombardo, si gioca con fischio d’inizio alle ore 18.00 di questo pomeriggio, sabato 22 aprile 2023: la partita di pallavolo sarà valida come gara-4 della semifinale della Superlega di volley maschile e allora bisognerà prestare la massima attenzione, perché l’Allianz Milano ha il match point per eliminare anche la Cucine Lube Civitanova dopo avere già fatto fuori la favoritissima Perugia nei quarti di finale.

La diretta di Milano Civitanova infatti vedrà i lombardi in vantaggio per 2-1 nella serie: la Lube aveva vinto la prima partita con un netto 3-0, Milano ha risposto prima con lo spettacolare 3-2 casalingo in gara-2, poi soprattutto con il clamoroso 0-3 a Civitanova in gara-3, che ha ribaltato il fattore campo e ora offre alla Allianz la straordinaria occasione di giocarsi un match-point casalingo per l’accesso in finale scudetto come testa di serie numero 8. Per la Lube sarà invece l’ultima spiaggia, anche per questo sarà emozionante seguire la diretta di Milano Civitanova…

DIRETTA MILANO CIVITANOVA: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Milano Civitanova, torniamo a parlare dei padroni di casa meneghini che sono ad un passo da un’altra impresa memorabile. Per l’Allianz l’ottavo posto in stagione regolare sembrava essere il capolinea: soddisfazione per avere raggiunto i playoff, ma l’incrocio con Perugia era sulla carta davvero proibitivo. Ebbene, Milano è riuscita nell’impresa di battere gli umbri addirittura tre volte, compresa la decisiva gara-5 in trasferta, per raggiungere la semifinale. In questi giorni poi stiamo assistendo a un ulteriore salto di qualità, perché i meneghini non si sono fermati a quel capolavoro e sono a una vittoria di distanza dalla finale.

La Cucine Lube Civitanova sul petto porta lo scudetto e sarebbe un’altra vittima di lusso: la stagione dei marchigiani è stata sotto le aspettative, sia nelle altre competizioni sia nella stagione regolare del campionato, chiusa al quarto posto. Civitanova però non è nuova a ritrovarsi sull’orlo del baratro sapendone poi uscire alla grande: era successo l’anno scorso, si è verificato di nuovo nei quarti di quest’anno, quando la Lube era sotto 0-2 contro Verona prima di vincere tre partite consecutive per acciuffare la qualificazione per la semifinale. Guai quindi a dare per spacciati i tricolori, siamo davvero curiosi di scoprire quale sarà il verdetto della diretta di Milano Civitanova…

