Diretta Milano Cremona/ Streaming video Rai: Olimpia pronta per Colonia (basket A1)

DIRETTA MILANO CREMONA: DERBY CON OBIETTIVI DIVERSI

Milano Cremona sarà in diretta al Mediolanum Forum, con palla a due alle ore 20:45 di lunedì 10 maggio: la 30^ e ultima giornata del campionato di basket Serie A1 2020-2021 sarà tutta in contemporanea e, dopo il caso di Brindisi che è stata messa in quarantena, slittata a un appassionante Monday Night. Questo match ad Assago potrebbe anche essere un antipasto del primo turno di playoff: la Vanoli se la gioca ancora, ma da questo punto di vista ha perso in maniera sanguinosa contro Brescia (in casa) con il rischio di aver gettato tutto alle ortiche.

Basket A1 griglia playoff/ Risultati, accoppiamenti e combinazioni del primo turno

L’Olimpia insegue il primo posto, prima della sosta si è ripresa vincendo sul parquet di Pesaro ma soprattutto settimana scorsa ha centrato la Final Four di Eurolega, un risultato fantastico che chiaramente condizionerà tutto il finale di stagione della squadra, perché chiaramente una volta arrivati a Colonia si giocherà per vincere e quello diventerà il primo obiettivo. Vedremo cosa succederà nella diretta di Milano Cremona, intanto possiamo fare una rapida valutazione su quelli che sono temi principali legati al derby lombardo.

Diretta Reggio Emilia Venezia/ Streaming video tv: la Reyer deve vincere! (basket A1)

DIRETTA MILANO CREMONA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per la diretta tv di Milano Cremona verrà trasmessa su Rai Sport + HD, e di conseguenza anche in mobilità visitando il portale www.rai.it o accedendo all’app di Rai Play; ovviamente bisogna ricordare che, come al solito, tutte le partite di Serie A1 sono fornite dalla piattaforma Eurosport Player e dunque disponibili in diretta streaming video. Il sito ufficiale www.legabasket.it invece vi permetterà di consultare liberamente il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo resale, ma anche le statistiche delle squadre e dei giocatori impegnati sul parquet. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

Diretta Trieste Fortitudo Bologna/ Streaming video: l'Allianz si scalda (basket A1)

DIRETTA MILANO CREMONA: RISULTATI E CONTESTO

Possiamo idealmente riassumere la diretta di Milano Cremona come la sfida tra due società che hanno fatto i miracoli, con le dovute differenze del caso: l’Olimpia, strafavorita in ambito nazionale e infatti già vincitrice di Supercoppa e Coppa Italia, si trova dove deve essere ma il su0 capolavoro è la Final Four di Eurolega, perché l’obiettivo dichiarato era quello di raggiungere almeno i playoff e poi c’è stata magari anche un po’ di fortuna nell’accoppiamento dei quarti. Il Bayern si è rivelato osso durissimo portando Milano a gara-5, ma alla fine Shavon Shields ha deciso di condurre l’Olimpia a Colonia; per quanto riguarda la Vanoli, una società con ampi problemi economici e per nulla sicura di iscriversi al campionato di Serie A1 è arrivata a 40 minuti dalla fine della regular season potendo ancora qualificarsi ai playoff, quando in molti sostenevano che una salvezza risicata potesse essere l’unico orizzonte. Dunque un applauso ad entrambe le squadre, che ora si sfideranno con obiettivi diversi in una partita che speriamo possa comunque regalarci emozioni.



© RIPRODUZIONE RISERVATA