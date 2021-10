Diretta Milano Efes Istanbul/ Streaming video tv: Olimpia super in Eurolega

DIRETTA MILANO EFES ISTANBUL: A CACCIA DEL POKER!

Milano Efes Istanbul, in diretta alle ore 20.30 di questa sera, venerdì 15 ottobre 2021, si gioca al Mediolanum Forum di Assago per la quarta giornata di Eurolega, che infatti in questa settimana ci sta proponendo il suo primo doppio impegno, il quale tuttavia per l’Olimpia Milano almeno a livello logistico non è stato così impegnativo, dal momento che la partita precedente era stata martedì sera sempre ad Assago contro il Maccabi Tel Aviv cogliendo tra l’altro la terza vittoria consecutiva, mentre oggi saranno ospiti di Milano i turchi dell’Anadolu Efes Istanbul. Partita comunque di altissimo livello dal punto di vista sportivo, andiamo allora a presentare i temi d’interesse della diretta di Milano Efes Istanbul.

DIRETTA/ Milano Maccabi (risultato finale 83-72): vittoria meritata per l'Olimpia!

Basterebbe forse dire che Milano ed Efes Istanbul hanno entrambe disputato la Final Four della scorsa edizione della Eurolega, nella quale i turchi hanno vinto il primo titolo europeo della loro storia mentre Milano ha chiuso al terzo posto, tornando ai vertici continentali dopo troppi anni di delusione. Adesso siamo appena agli inizi di un nuovo lunghissimo cammino in Eurolega, ma partite come questo hanno sempre un valore molto speciale, che cosa succederà dunque stasera al Forum in Milano Efes Istanbul?

DIRETTA/ Baskonia Milano (risultato finale 64-78) streaming: Fontecchio 16 punti

DIRETTA MILANO EFES ISTANBUL STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI EUROLEGA

La diretta tv di Milano Efes Istanbul sarà in esclusiva per gli abbonati alla televisione satellitare, perché quest’anno l’Eurolega è tornata su Sky: dunque i canali di riferimento saranno in questo caso Sky Sport Uno e Sky Sport Arena (numeri 201 e 204), inoltre per i clienti ci sarà ovviamente la possibilità di seguire questa partita anche in diretta streaming video, grazie all’applicazione Sky Go che si può attivare, inserendo i dati del proprio abbonamento, su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA/ Milano Cska Mosca (risultato finale 84-74): l'Olimpia vince in rimonta!

DIRETTA MILANO EFES ISTANBUL: RISULTATI E CONTESTO

Alla quarta giornata della stagione regolare, la diretta di Milano Efes Istanbul non potrà darci particolari verdetti, ma vincere partite di questo genere fa sempre bene, come l’Olimpia ha già dimostrato nella prima giornata di questa nuova avventura europea, quando al Forum di Assago è arrivata una bella vittoria per 84-74 contro il Cska Mosca. L’anno scorso contro l’Efes Istanbul arrivarono due vittorie per gli uomini di coach Ettore Messina, poi i turchi hanno vinto l’Eurolega ma Milano dimostrò di essere competitiva ai massimi livelli, che è naturalmente l’obiettivo anche per quest’anno.

Per l’Anadolu Efes Istanbul si completa invece una settimana tra Francia e Italia, dal momento che martedì gli uomini di coach Ergin Ataman hanno giocato sul campo del Villeurbanne. I turchi devono onorare lo status di campioni in carica e sono di conseguenza sempre attesi con grande interesse in ogni trasferta: a Milano però anche per loro ci sarà desiderio di rivincita, perché vista dal lato Anadolu Efes la doppia sconfitta della passata stagione contro l’Olimpia Milano non fa certamente piacere. Inoltre finora hanno sempre perso, dunque per l’Efes la prima vittoria è ormai una necessità. Partite come questa iniziano a chiarire i rapporti di forza, ci aspettiamo risposte importanti…



© RIPRODUZIONE RISERVATA