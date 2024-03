DIRETTA MILANO FENERBAHCE/ Video streaming tv: dominio turco nei precedenti! (Eurolega, 22 marzo 2024)

DIRETTA MILANO FENERBAHCE: I TESTA A TESTA

Nel presentare la diretta di Milano Fenerbahçe dobbiamo dire che sono ben 23 i precedenti di questa sfida, con il solo riferimento all’Eurolega moderna e dunque nel terzo millennio. Il quadro sorride alla squadra turca, che ha vinto in 16 occasioni; il Fenerbahçe è dunque una delle avversarie storicamente più toste per l’Olimpia, che infatti entra in questa partita avendo perso gli ultimi quattro incroci diretti. L’ultima vittoria è del novembre 2021, a Istanbul: un clamoroso 43-68 nel quale la difesa di Milano era stata straordinaria, anche se tutto il match aveva vissuto di percentuali scarse e difese dominanti rispetto agli attacchi, tanto che anche l’Olimpia non era riuscita a raggiungere i 70 punti.

Per l’ultimo successo casalingo invece bisogna tornare all’ottobre 2019: era finita 87-74 al Mediolanum Forum, con un Arturas Gudaitis da 17 punti e 5 rimbalzi con 5/8 dal campo e Sergio Rodriguez che era stato top scorer di serata con 22 punti, tirando 8/13 (2/5 dall’arco) e smazzando 5 assist, anche se aveva leggermente sporcato il suo tabellino, comunque ottimo, con 5 palle perse. Per il Fenerbahçe, che era allenato da Zeljko Obradovic, erano arrivati 14 punti a testa per Joffrey Lauvergne e Jan Vesely e ora vedremo come finirà questa sera… (agg. di Claudio Franceschini)

MILANO FENERBAHCE STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ancora una volta la diretta tv di Milano Fenerbahçe sarà trasmessa dai canali della televisione satellitare: Sky Sport fornisce tutte le partite di Eurolega delle due italiane e non fa eccezione questa, che come di consueto potrà essere seguita anche in diretta streaming video – senza costi aggiuntivi – grazie all’applicazione Sky Go, attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Ricordando che le partite di Eurolega di cui sopra sono anche sulla piattaforma DAZN, sempre per gli abbonati, possiamo aggiungere che sul sito ufficiale del torneo, www.euroleaguebasketball.net/euroleague, troverete tutte le informazioni utili sul match come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

OLIMPIA ANCORA IN CORSA!

Milano Fenerbahçe è in diretta dal Mediolanum Forum di Assago, alle ore 20:30 di venerdì 22 marzo: si gioca per la 31^ giornata di basket Eurolega 2023-2024, siamo ormai in dirittura d’arrivo per quanto riguarda la regular season e per l’Olimpia ci sono ancora possibilità aperte di centrare l’ultima posizione per il play in. Nonostante il rendimento ondivago, Milano ce la può fare: la bellissima vittoria ottenuta nel Principato di Monaco tiene l’Olimpia in corsa, anche se a questo punto per Ettore Messina è a disposizione solo il decimo posto che aprirebbe a un accoppiamento tosto e da giocare fuori casa.

La partita di andata contro il Fenerbahçe aveva aperto l’Eurolega, sono passati quasi sei mesi e dunque tante cose sono cambiate, a cominciare dal coach avversario che non è più Dimitris Itoudis ma Sarunas Jasikevicius; Milano ha brutti ricordi di quando il lituano allenava il Barcellona e i turchi mercoledì hanno battuto proprio i blaugrana restando in corsa per il secondo posto, adesso però la diretta di Milano Fenerbahçe è davvero dietro l’angolo e quindi dobbiamo scoprire quello che succederà e intanto, nell’attesa della palla a due, possiamo fare qualche rapida valutazione sui temi principali della serata al Mediolanum Forum.

DIRETTA MILANO FENERBAHCE: RISULTATI E CONTESTO

Siamo vicini alla diretta di Milano Fenerbahçe, secondo impegno settimanale dopo che l’Olimpia ha sfidato il Monaco: come abbiamo già detto, è ancora possibile prendersi l’ultimo slot disponibile per il play in. La formula modificata in Eurolega concede ancora qualche chance a Milano: ormai il play off è aritmeticamente irraggiungibile, arrivare tra il settimo e il nono posto è sostanzialmente impossibile ma c’è grande bagarre per la decima piazza che andrebbe a creare l’incrocio con la settima della classifica.

Sfida tosta, lo abbiamo detto, ma a questo livello ogni singola avversaria è complicata, soprattutto in gara secca da dentro o fuori; inoltre possiamo dire che, per quello che è stato l’andamento dell’Olimpia nel corso dell’attuale Eurolega, già solo riuscire a raggiungere il turno di spareggio sarebbe ottimo perché rappresenterebbe una bella ripresa da parte di una squadra che sembrava fuori dai giochi, ma che contro il Fenerbahçe dovrà anche provare a ritrovare slancio avendo perso l’ultima partita di campionato, una sorta di spareggio contro Venezia per piazzarsi alle spalle di Brescia o provare anche a vincere la regular season di Serie A1.











