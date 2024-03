Diretta/ Milano Fenerbahçe (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, si comincia! (oggi 12 marzo 2024)

DIRETTA MILANO FENERBAHCE (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Siamo finalmente pronti a vivere la diretta di Milano Fenerbahçe. L’anno scorso in Champions League entrambe le squadre erano state eliminate dal VakifBank: il Vero Volley, primo nel suo girone, aveva saltato il playoff ma nei quarti di finale aveva perso 3-0 a Istanbul contro le future campionesse, per poi avere la grande chance al PalaLido (avanti 1-0 e 2-1) ma cadere al tie break. Ancora più crudele il destino per il Fenerbahçe, che aveva superato il turno intermedio contro il Chemik Police: le gialloblu avevano fatto il grande colpo eliminando Conegliano, nella semifinale di andata avevano espugnato lo Spor Sarayi con un clamoroso 3-0 (addirittura 25-10 nel primo set).

Al ritorno però il VakifBank si era vendicato, rigirando la frittata con un 3-0 al Felek Spor Salonu e guadagnando un golden set: qui le future campionesse si erano imposte per 15-12, spezzando i sogni di gloria di un Fenerbahçe che come detto aspetta da 12 anni di tornare sul tetto d’Europa. Ora finalmente siamo pronti a scoprire quello che succederà sul taraflex dell’Allianz Cloud: mettiamoci comodi e lasciamo che a parlare siano le due squadre in campo nella semifinale di andata della Champions League, la diretta di Milano Fenerbahçe sta davvero per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

MILANO FENERBAHCE STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milano Fenerbahçe non sarà disponibile, perché sappiamo che la Champions League di volley femminile non viene trasmessa sui canali della nostra televisione; tuttavia il torneo viene garantito anche nel nostro Paese, i diritti sono stati acquisiti dalla piattaforma DAZN e, di conseguenza, tutti i clienti potranno seguire questo match valido per l’andata della semifinale in diretta streaming video, attivando il loro abbonamento su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure utilizzando una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

MILANO FENERBAHCE: LE AVVERSARIE

La diretta di Milano Fenerbahçe non può prescindere dall’analisi delle avversarie: il Fenerbahçe è la squadra che in questa Champions League ha avuto il miglior passo nella fase a gironi, sei vittorie su sei e zero set concessi a Potsdam, Lodz e Kamnik, poi nei quarti il ko di Stoccarda al tie break ribaltato dal 3-1 di Istanbul, per volare in semifinale. Il Fenerbahçe come detto ha uno squadrone: forse paga qualcosa solo al palleggio perché Buse Unal in nazionale ha concorrenza davanti, ma spicca la presenza dell’opposto polacco Magdalena Stysiak che ha giocato le ultime due stagioni proprio a Milano – prima ancora a Scandicci – e della veterana Eda Erdem, 37 anni.

Abbiamo anche la russa Irina Fetisova e Bojana Zivkovic, serba, poi due atlete del 2004 che stanno facendo parlare di loro: la brasiliana Ana Cristina de Souza e soprattutto la russa Arina Fedorovtseva, che in molti considerano la prossima dominatrice del volley mondiale. L’allenatore? È italiano: Stefano Lavarini, anche CT della Polonia femminile, è stato per tanti anni alla guida di Bergamo (vincendo una Coppa Italia) poi si è affermato soprattutto in Brasile con quattro trofei con il Minas, venendo anche votato come miglior allenatore del campionato. Da vedere allora come finirà… (agg. di Claudio Franceschini)

MILANO FENERBAHCE: IL MOMENTO DELLA VERITÀ!

Milano Fenerbahçe si gioca in diretta dal Palalido (o Allianz Cloud) alle ore 20:00 di martedì 12 marzo: è l’andata della semifinale di volley Champions League 2023-2024, il momento della verità per il Vero Volley che, dopo aver eliminato Lodz senza patemi, affronta ora una delle corazzate del volley europeo nella consapevolezza di essere davvero molto vicino alla prima, storica finale in questa competizione, ma dall’altro lato anche lontano visto che, appunto, il Fenerbahçe è uno squadrone che sulla carta può anche partire favorito, e che sarà da superare in un doppio confronto che si risolverà martedì prossimo.

Milano per il momento non ha tremato, perché lo status che ha raggiunto negli ultimi due anni è di primissimo livello; la presenza di Paola Egonu, che la Champions League l’ha vinta tre volte e sempre da straordinaria protagonista, aumenta le chance del Vero Volley che vuole cancellare la delusione dello scorso anno, quando la corsa si era fermata ai quarti contro le future campionesse del VakifBank. Sarà una grande sfida nella quale conteranno molto anche i dettagli; vedremo dunque quello che succederà al Palalido nella diretta di Milano Fenerbahçe, nel frattempo possiamo tracciare alcuni dei temi principali che sono legati alla semifinale di andata in Champions League.

DIRETTA MILANO FENERBAHCE: SITUAZIONE E CONTESTO

Siamo dunque giunti a questa appassionante diretta di Milano Fenerbahçe, che ci dirà se il Vero Volley potrà davvero sognare: sarebbe la prima finale in Champions League per una squadra che qualche anno fa ha iniziato un progetto con il quale si proponeva di arrivare sul tetto d’Italia ed Europa, al momento però la squadra deve ancora fare i conti con lo strapotere nazionale di Conegliano e anche in Champions League potrebbe trovarsi a rivaleggiare con la Imoco, come del resto era già accaduto nel 2022.

Il Fenerbahçe questa competizione l’ha vinta nel 2012, sono passati 12 anni e nel frattempo altre realtà turche (ovviamente VakifBank e Eczacibasi) sono salite alla ribalta, ma le campionesse uscenti sono state eliminate da Conegliano e questo, anche se non semplifica chiaramente il cammino, potrebbe essere comunque un buon punto per le gialloblu. Il fatto che l’andata si giochi all’Allianz Cloud conta il giusto: possiamo dire che le percentuali di qualificazione per Milano e Fenerbahçe siano 50 e 50, bisognerà davvero essere perfette e dunque scopriremo tra poco come andranno le cose.











