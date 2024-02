DIRETTA MILANO LODZ/ Video streaming tv: per il Vero Volley un periodo di flessione (oggi 29 febbraio 2024)

DIRETTA MILANO LODZ: PERIODO DI FLESSIONE

Anticipando la diretta di Milano Lodz possiamo tornare su quello che in questo momento è un periodo di flessione per il Vero Volley, che nonostante questo è ad un passo dalla semifinale di Champions League. Per una corazzata del genere tuttavia sono arrivati risultati non particolarmente incoraggianti: a febbraio infatti Milano ha perso due partite in Serie A1, prima cadendo nettamente a Conegliano nella sfida diretta per il primo posto e poi cedendo al tie break, in casa, a Novara che si è rifatta sotto in termini di secondo posto. Domenica scorsa poi il successo soffertissimo a Pinerolo, al quinto set, ma già la domenica precedente era arrivato il 2-3 contro la Imoco nella finale di Coppa Italia.

DIRETTA TRENTO BERLINO/ Video streaming tv: il momento decisivo della stagione (29 febbraio 2024)

Come già detto, Milano adesso deve guardarsi le spalle perché Novara e Scandicci minacciano il sorpasso in classifica e potrebbero far scalare il Vero Volley addirittura in quarta posizione; arrivare in semifinale non sarebbe un grosso problema ma poi bisognerebbe affrontare una delle due senza fattore campo, e qui la faccenda potrebbe risultare molto più complessa. Ora però tornano le notti di Champions League e qui le ragazze di Marco Gaspari non hanno mai mollato il colpo, qualificarsi per la semifinale potrebbe essere un aspetto molto importante anche per ritrovare vigore in una dimensione nazionale leggermente messa da parte nelle ultime settimane. (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Conegliano VakifBank (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, si gioca! (29 febbraio 2024)

MILANO LODZ STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Bisogna ricordare che la diretta tv di Milano Lodz non viene trasmessa sui canali della nostra televisione: le partite della Champions League di volley femminile sono infatti appannaggio della piattaforma DAZN, perciò la visione sarà riservata agli abbonati ed è ovviamente in diretta streaming video, potendo utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Possiamo anche dire che il sito ufficiale della competizione, vale a dire www.cev.eu, fornisce tutte le informazioni utili su questa partita con i dati che riguardano le due squadre e il quadro complessivo sulla Champions League.

Diretta/ Civitanova Ankara (risultato finale 3-1): trionfo Lube! (28 febbraio 2024)

DIRETTA MILANO LODZ: SEMIFINALE VICINA!

Milano Lodz sarà in diretta dal Palalido (o Allianz Cloud) alle ore 20:00 di giovedì 29 febbraio 2024: si gioca per il ritorno dei quarti di finale di volley Champions League 2023-2024. Il Vero Volley è vicino alla semifinale: una settimana fa ha vinto in Polonia per 3-1, e dunque per le regole della federazione europea avrà ora bisogno anche solo di due set per ottenere la qualificazione, mentre un 3-0 o un 3-1 in favore di Lodz porterebbe il doppio confronto al golden set. È una Milano che in questo momento sta leggermente soffrendo, ma che in Champions League tutto sommato continua a tenere il passo.

Parlando invece della dimensione nazionale, domenica è arrivata una soffertissima vittoria a Pinerolo, e il punto lasciato per strada ha permesso a Conegliano di blindare il primo posto in regular season; non solo, perché adesso il Vero Volley nelle ultime tre giornate dovrà difendersi da Novara e Scandicci con il rischio di scivolare addirittura in quarta posizione, il che significherebbe virtualmente giocare la semifinale playoff contro la Imoco. Ora però dobbiamo concentrarci sulla diretta di Milano Lodz, provando a tracciare i temi principali che usciranno da questa serata di Champions League.

DIRETTA MILANO LODZ: SITUAZIONE E CONTESTO

La diretta di Milano Lodz si avvicina: possiamo ricordare che la partita di andata giocata alla Lodz Sport Arena è stata dominata dal Vero Volley, che ha sì lasciato per strada il secondo set ma negli altri tre non ha avuto il minimo problema nel liberarsi della squadra polacca, e comunque per quanto dicevamo prima perdere un parziale resta ininfluente ai fini di quello che ci sarà bisogno per il ritorno. Milano dunque corre per quella che sarebbe la prima, storica Champions League: bisognerà poi eventualmente fare i conti con Conegliano – in un’eventuale finale – ma ora va fatto il primo passo.

Arrivare in semifinale confermerebbe in qualche modo la crescita esponenziale che il progetto Milano ha avuto negli ultimi anni, anche se si potrebbe dire che la Final Four di Champions League, con una rosa del genere, sia una sorta di minimo sindacale; sta di fatto che adesso la concentrazione massima è su questo trofeo, si è visto anche a Pinerolo dove Marco Gaspari ha fatto riposare alcune delle sue titolari, avendo però tanto da altre (su tutte Adhuoljok Malual) a conferma di come il roster di Milano sia profondo e aperto a tante soluzioni anche in assenza delle sue big.











© RIPRODUZIONE RISERVATA