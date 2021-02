Diretta Milano Fortitudo Bologna/ Streaming video tv: una grande classica (basket A1)

DIRETTA MILANO FORTITUDO BOLOGNA: L’OLIMPIA PER ALLUNGARE

Milano Fortitudo Bologna, che è in diretta dal Mediolanum Forum alle ore 17:00 di domenica 28 febbraio, è valida per la 20^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2020-2021: una classica della nostra pallacanestro, ma in questo momento le due squadre stanno attraversando periodi decisamente diversi. Vola l’Olimpia, che a febbraio ha dominato la Coppa Italia mettendo in bacheca un altro trofeo e continua a tenere il passo in Eurolega, nella speranza finalmente di poter giocare i playoff.

L’Aquila biancoblu invece ha avuto qualche incidente dimpiai percorso di troppo, e deve ancora fare i conti con una classifica deficitaria; tuttavia ha saputo battere Varese per rialzare la testa e confermare in qualche modo il successo di Trento, avvicinando anche la possibilità di entrare nelle prime otto. Sarà interessante valutare quello che succederà nella diretta di Milano Fortitudo Bologna; intanto possiamo provare a fare una rapida analisi dei temi principali che sono legati a questa partita.

DIRETTA MILANO FORTITUDO BOLOGNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milano Fortitudo Bologna verrà trasmessa su Eurosport 2, e dunque sarà un appuntamento riservato in esclusiva ai clienti della televisione satellitare (numero 211 del decoder); in alternativa, come sempre, l’altro modo per seguire questo match di Serie A1 è quello di sottoscrivere un abbonamento con la piattaforma Eurosport Player, che fornisce tutte le partite di basket in diretta streaming video. Ricordiamo anche la possibilità di consultare liberamente il sito ufficiale www.legabasket.it per tutte le informazioni utili, come il tabellino play-by-play e il boxscore del match.

DIRETTA MILANO FORTITUDO BOLOGNA: RISULTATI E CONTESTO

Abbiamo detto che Milano Fortitudo Bologna è una partita dalla forte tradizione: la primissima versione dell’Olimpia targata Armani era stata sconfitta dai biancoblu nella finale scudetto del 2005, una serie rimasta celebre per il buzzer beater di Ruben Douglas convalidato con l’instant replay. Eravamo al Mediolanum Forum, adesso sono passati 16 anni e di acqua sotto i ponti ne è passata davvero tanta per entrambe le società; l’Olimpia Milano sta dominando in Italia come ci si aspettava facesse, una cosa che però non le era sempre riuscita nelle stagioni precedenti. Oggi invece la squadra di Ettore Messina è un carro armato che asfalta chiunque, avrà anche perso l’ultima partita di campionato (contro Trieste, in casa) ma in Coppa Italia ha dominato in lungo e in largo mostrando una superiorità schiacciante. Decisamente troppo per la Fortitudo Bologna di oggi, ma gli impegni ravvicinati possono farsi sentire anche all’interno di un roster così ampio e qualitativo…



