DIRETTA TARANTO GROTTAZZOLINA: PARLA SANTANGELO

In avvicinamento alla diretta Taranto Grottazzolina, in casa Gioiella Prisma possiamo affidarci alle dichiarazioni dell’opposto Andrea Santangelo, al quale il sito Internet della società pugliese ha affidato la presentazione della partita odierna: “Sarà una sfida intensa e ricca di emozioni, dove solo chi riuscirà a mantenere la concentrazione nei momenti chiave potrà avere la meglio. Sarà una partita molto tosta e sentita da entrambe le squadre, prevedo una battaglia con molta gente sugli spalti, perché è una partita importante che può lanciare una delle due squadre in avanti e psicologicamente potrebbe cambiare la prospettiva della classifica”.

Insomma, potrebbe essere uno snodo significativo per la stagione di Taranto e Santangelo ha voluto insistere su questo concetto: “Entrambe le squadre stanno giocando bene ma faticano a trovare la vittoria e di conseguenza i punti. Vincere aiuta a vincere, e sicuramente uscire da questa partita con un successo influenzerebbe anche il lavoro successivo in palestra di tutti portando entusiasmo all’ambiente, cercheremo di interpretarla al meglio e invitiamo tutti a venire a sostenerci”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

TARANTO GROTTAZZOLINA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

Importante ribalta televisiva in chiaro oggi per le due società, infatti la diretta Taranto Grottazzolina in tv sarà visibile su Rai Sport, canale numero 58 del telecomando e casa della Superlega di volley. Di conseguenza, come al solito è facile capire che ci sarà anche la diretta Taranto Grottazzolina in streaming video, disponibile per tutti tramite sito o app di Rai Play.

POSTA IN PALIO DELICATA

Ci attende con la diretta Taranto Grottazzolina un anticipo della quinta giornata della Superlega di volley che mette di fronte due realtà “minori” nel nostro massimo campionato di pallavolo 2024-2025, alla ricerca di un posto al sole, per così dire. Innanzitutto fissiamo l’appuntamento in agenda: sarà alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, sabato 26 ottobre 2024, il fischio d’inizio per la diretta Taranto Grottazzolina, naturalmente presso il PalaMazzola della città pugliese.

La classifica in effetti ci fa capire che la posta in palio è già abbastanza delicata: la Gioiella Prisma Taranto ha 3 punti, frutto di una vittoria a fronte di tre sconfitte per i pugliesi nelle giornate finora andate già in archivio, mentre sta facendo ancora più fatica una pur coriacea Yuasa Battery Grottazzolina, che ha perso sempre, anche se due volte al tie-break, ottenendo così altrettanti punti che potrebbero comunque servire in classifica. Di certo l’obiettivo comune è la salvezza, chi farà già un passo avanti vincendo al termine della diretta Taranto Grottazzolina?

DIRETTA TARANTO GROTTAZZOLINA: COSA ATTENDERCI DALLE DUE SQUADRE?

Non deve stupire il fatto che la diretta Taranto Grottazzolina sia già una sorta di scontro salvezza, d’altronde questi erano gli orizzonti attesi sia per i pugliesi, reduci dall’undicesimo posto nello scorso campionato di Superlega, sia naturalmente per i marchigiani, che sono invece stato promossi dalla Serie A2, raddoppiando la presenza regionale al fianco dei ben più blasonati “cugini” della Lube Civitanova, ma con l’obiettivo naturalmente di consolidarsi in Superlega.

Il cammino di Taranto era iniziato con uno squillante successo per 3-0 contro l’Allianz Milano, tuttavia poi sono arrivate tre sconfitte consecutive per la Gioiella Prisma, che di conseguenza adesso avrebbe bisogno di tornare al successo in un turno sulla carta certamente favorevole. Per la Yuasa Battery Grottazzolina abbiamo evidenziato la capacità di andare per due volte al quinto set, contro i vice-campioni d’Italia di Monza e poi contro Padova, però adesso l’obiettivo è cominciare finalmente a vincere. Chi sfrutterà l’occasione proposta dalla diretta Taranto Grottazzolina?