DIRETTA MILANO CIVITANOVA: PER IL RISCATTO O LA CONFERMA?

Una domenica pomeriggio in compagnia della grande pallavolo oggi, domenica 6 ottobre 2024, grazie alla diretta Milano Civitanova, perché la partita presso l’Allianz Cloud (Palalido) del capoluogo lombardo avrà inizio eccezionalmente alle ore 15.20 per la seconda giornata del campionato di Superlega di volley maschile. Il cammino è appena agli inizi, ma possiamo parlare di obiettivi opposti: l’Allianz Milano deve infatti riscattare il brutto ko per 3-0 a Taranto di settimana scorsa e ci proverà con la spinta del suo pubblico.

DIRETTA/ Scandicci Cuneo (risultato 3-0) streaming video Rai: vittoria toscana (Volley, oggi 5 ottobre 2024)

Dall’altra parte della rete nella diretta Milano Civitanova avremo naturalmente gli ospiti marchigiani e allora a proposito della Cucine Lube Civitanova dobbiamo osservare che il debutto nel nuovo campionato è stato più che positivo, grazie alla vittoria casalinga per 3-1 contro Padova, anche se oggi il livello di difficoltà potrebbe alzarsi anche per gli uomini di Giampaolo Medei. Di certo non mancheranno il divertimento e lo spettacolo, ma chi avrà la meglio al termine della diretta Milano Civitanova?

Diretta/ Monza Piacenza (risultato finale 0-3) video: vittoria netta! (volley, oggi 5 ottobre 2024)

MILANO CIVITANOVA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Una segnalazione speciale va fatta per la diretta tv Milano Civitanova, partita che infatti godrà della ribalta generalista su Rai Due, ovviamente al tasto 2 del telecomando in chiaro per tutti. Visibilità importante per la Superlega di volley, senza dimenticare sito o app di Rai Play che offriranno come sempre la diretta streaming video Milano Civitanova. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY MILANO CIVITANOVA

DIRETTA MILANO CIVITANOVA: CHE COSA ATTENDERCI NELLA SECONDA GIORNATA?

Di certo sarà stuzzicante la diretta Milano Civitanova, perché i lombardi sono ormai una realtà consolidata della nostra pallavolo maschile grazie alle due semifinali playoff scudetto consecutive raggiunte dal Powervolley Milano. La prima fu nel 2023 e Civitanova la ricorda bene, essendosi imposta in cinque partite dopo essersi trovata anche sotto 1-2 nella serie; nel 2024 invece Milano si fermò al cospetto di Perugia in semifinale, ma con una preziosa conferma nelle prime quattro posizioni del campionato.

Paola Egonu, operazione al naso dopo infezione/ Opposto fuori un mese: inizio in salita per Vero Volley

Ecco allora che la diretta Milano Civitanova si annuncia particolarmente significativa. Dal punto di vista marchigiano, l’obiettivo principale della nuova stagione sarà proprio quello di fare meglio in campionato, dove l’eliminazione ai quarti contro Monza fu una delusione cocente nello scorso torneo. La Lube ha chiuso le ultime due stagioni a secco di trofei e ciò è decisamente anomalo per i cucinieri, che quindi hanno grande voglia di riscatto: inciderà già nella diretta Milano Civitanova?