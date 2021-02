Diretta Milano Khimki/ Streaming video tv: l’Olimpia contro l’ultima (Eurolega)

DIRETTA MILANO KHIMKI: L’OLIMPIA PER RIPARTIRE SUBITO

Milano Khimki sarà diretta dagli arbitri Ilija Belosevic, Mehdi Difallah e Tomasz Trawicki: alle ore 20:45 di giovedì 25 febbraio torna l’appuntamento con l’Eurolega 2020-2021, arrivata alla sua 26^ giornata. Ci avviciniamo alla conclusione della regular season: l’Olimpia entra nel turno con un vantaggio di tre gare sulla nona in classifica (lo Zalgiris Kaunas) che però deve recuperare una partita, di conseguenza il margine potrebbe assottigliarsi. Dopo aver perso contro lo Zenit, nel recupero di lunedì, Ettore Messina sa di dover sfruttare l’occasione contro il fanalino di coda (appena due vittorie) perché la graduatoria è corta e dunque possono succedere ancora tante cose.

Curiosamente lo Zenit è l’ultima squadra battuta dal Khimki, in un derby in trasferta; l’Olimpia gioca per la seconda volta contro un’avversaria che in questa stagione sta affrontando parecchi problemi ed è già aritmeticamente fuori dalla corsa ai playoff. Vedremo allora come andranno le cose sul parquet del Mediolanum Forum; aspettando che la diretta di Milano Khimki prenda il via proviamo anche a ragionare su quelli che potrebbero essere i temi principali che emergeranno dalla importante partita di Eurolega.

DIRETTA MILANO KHIMKI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto dell’ultima ora, non sarà possibile assistere alla diretta tv di Milano Khimki: la partita questa sera non verrà trasmessa sui canali della nostra televisione – nel caso, bisognerà controllare Eurosport 2 per gli abbonati al satellite – ma come sempre l’appuntamento riguarda la visione in diretta streaming video tramite la piattaforma Eurosport Player, che necessita di un abbonamento e fornisce l’intero pacchetto delle gare di Eurolega. Il sito ufficiale www.euroleague.net vi permetterà poi di consultare tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore, ma anche le statistiche di giocatori e squadre che partecipano al torneo.

DIRETTA MILANO KHIMKI: RISULTATI E CONTESTO

Milano Khimki, lo abbiamo detto, rappresenta una bella occasione per l’Olimpia: dovrà riscattare la sconfitta maturata sul parquet dello Zenit che è stata la nona in questa Eurolega, e potrà farlo contro un’avversaria che non vince addirittura da 100 giorni esatti, che negli anni scorsi era stata temibile e che schiera un fuoriclasse come Alex Shved, ma che nel complesso è stata affondata da problemi economici e una quadra nel roster mai trovata. Tutto il contrario di una Milano che in Italia sta dominando (prima in classifica in campionato, con Supercoppa e Coppa Italia già in bacheca) ma che finalmente è competitiva anche in Europa: il primo posto è ancora alla portata, la classifica ci dice che la posizione attuale potrebbe anche peggiorare in maniera sensibile ma, in termini generali e vada come vada, c’è una differenza netta rispetto alle passate stagioni. Ci avviciniamo allora a una partita che l’Olimpia sa di non poter sbagliare: sarebbe la vittoria numero 17 che garantirebbe quantomeno il 50% di successi al termine della regular season, per i playoff potrebbe non bastare ma sarebbe un bel passo di avvicinamento all’obiettivo minimo…



