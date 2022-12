Diretta Milano Maccabi/ Streaming video tv: grande classica in Eurolega

DIRETTA MILANO MACCABI: ALTRA SCONFITTA? IL TABÙ DELL’EUROLEGA

Milano Maccabi, in diretta naturalmente dal Mediolanum Forum di Assago, si gioca con palla a due alle ore 20.30 di stasera, martedì 13 dicembre, per la tredicesima giornata della Eurolega di basket 2022-2023. Parliamo di un match storico per l’EA7 Emporio Armani Milano, che ha scritto la storia del basket europeo come anche gli ospiti israeliani del Maccabi Playtika Tel Aviv. Verrebbe da dire che è meglio rifugiarsi nel passato, perché questo per l’Olimpia è un periodo disastroso nella competizione europea e quindi la diretta di Milano Maccabi deve essere sfruttata dagli uomini di coach Ettore Messina per cercare una svolta al loro cammino in Eurolega.

L’Olimpia Milano infatti è in grande difficoltà nella classifica dell’attuale edizione di Eurolega, che vede Milano con appena tre vittorie a fronte di ben nove sconfitte a causa di una striscia aperta di otto ko consecutivi, che hanno completamente spazzato via la soddisfazione di un inizio che era stato buono, 3-1 dopo le prime quattro giornate. Tutto sommato parliamo di poche settimane fa, ma sembra essere cambiato il mondo. Non tutto è ancora compromesso perché il cammino è ancora lungo, ma è necessario tornare alla vittoria contro un Maccabi che viaggia a metà classifica con sei vittorie e altrettante sconfitte nelle prime dodici giornate. La posta in palio si annuncia quindi molto delicata nella diretta di Milano Maccabi…

MILANO MACCABI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milano Maccabi viene trasmessa come sempre dai canali della televisione satellitare: le partite delle italiane in Eurolega, come altre selezionate turno per turno, sono disponibili su Sky Sport per gli abbonati, che potranno usufruire anche del servizio di diretta streaming video per Milano Maccabi senza costi aggiuntivi grazie all’applicazione Sky Go. Ricordiamo poi la possibilità di consultare il tabellino play-by-play e il boxscore del match, aggiornati in tempo reale, sul portale euroleaguebasketball.net/euroleague, sul quale troverete anche calendario e classifica della competizione.

DIRETTA MILANO MACCABI: RISULTATI E CONTESTO

Non vogliamo parlare di ultima spiaggia perché siamo ancora nel girone d’andata di una manifestazione molto lunga, ma certamente la diretta di Milano Maccabi di fatto impone la vittoria per l’Olimpia, che non fa festa in Europa dal colpo in Germania contro il Bayern Monaco, datato 20 ottobre scorso. Una striscia di otto ko consecutivi fa malissimo, soprattutto perché l’Olimpia Milano da almeno un paio d’anni aveva acquisito uno status da grande d’Europa e invece adesso sembra avere fatto un brusco passo indietro. Un dato è particolarmente problematico: i successi dell’Olimpia in questa Eurolega 2022-2023 sono giunti finora tutti in partite giocate in trasferta, urge dunque sfatare già stasera il tabù del Forum.

Come abbiamo già accennato, il Maccabi Tel Aviv invece vanta il 50% esatto di vittorie. Il dato curioso è però legato di nuovo al fattore campo: infatti le vittorie del Maccabi sono finora arrivate tutte in Israele, mentre le sconfitte sono tutte terminate in sconfitte. Abbiamo quindi già una certezza: o la prima vittoria casalinga per l’Olimpia, oppure il primo colpo esterno per il Maccabi Tel Aviv, naturalmente per le sorti della squadra di coach Ettore Messina speriamo nella prima opzione, ma questo ce lo dirà la diretta di Milano Maccabi…











