DIRETTA/ Milano Modena video streaming Rai: parola a Matey Kaziyski (volley, oggi 30 dicembre 2023)

DIRETTA MILANO MODENA: PARLA KAZIYSKI

Mentre si avvicina la diretta di Milano Modena, facciamo un passo indietro al giorno di Santo Stefano che per l’Allianz aveva portato una bellissima vittoria a Perugia. Il mattatore del colpaccio in Umbria fu senza dubbio Matey Kaziyski, autore di ben 26 punti, tra i quali addirittura sei ace in un terzo set fenomenale in battuta per il giocatore di Milano.

Matey Kaziyski aveva poi commentato così la vittoria per il sito Internet della società meneghina: “È innegabile che la mia serie al servizio nel terzo set ha dato una mano alla squadra in un momento difficile. Avere un vantaggio così ampio aiuta. Eravamo partiti con tanti muri subiti e alcuni errori in attacco che di solito non facciamo. Forse eravamo un po’ nervosi. Del resto è passato un po’ di tempo da quando eravamo venuti al PalaBarton”. La chiusura di Matey Kaziyski contiene anche un appello ai tifosi verso la partita di oggi: “Poi la partita è stata in equilibrio. Siamo tornati a fare il nostro gioco, con le nostre percentuali. Spero di vedere un grande pubblico anche sabato 30 al Forum di Assago contro Modena”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA MILANO MODENA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Milano Modena sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport, canale numero 58 del telecomando e “casa” ormai abituale per il volley; ciò significa evidentemente che sarà disponibile anche la diretta streaming video di Milano Modena, offerta sempre per tutti tramite il sito oppure l’applicazione del servizio Rai Play.

MATCH AFFASCINANTE

Milano Modena, diretta dagli arbitri Ilaria Vagni e Mauro Carlo Goitre, si gioca eccezionalmente al Mediolanum Forum di Assago alle ore 18.00 di questa sera, sabato 30 dicembre 2023, per la dodicesima giornata della Superlega di volley maschile, che è il primo turno del girone di ritorno del massimo campionato di pallavolo. Si entra quindi nella seconda metà della stagione regolare e la diretta di Milano Modena ci regalerà una sfida sicuramente affascinante, che godrà anche la ribalta dell’impianto più grande di Milano e dintorni per rendere ancora più gustosa questa partita di fine anno.

L’Allianz Milano e la Valsa Group Modena ci arrivano in situazioni di classifica molto simili, con i lombardi a quota 18 punti e gli emiliani subito dietro a 17. Si tratta allora di uno scontro diretto per cercare la posizione migliore possibile nella griglia dei playoff, che ormai non sono più così lontani. C’è un gruppo di squadre molto vicine fra loro, che comprende anche Monza e Civitanova, per cui ogni punto potrebbe fare la differenza, a maggior ragione nelle sfide dirette tra le squadre coinvolte. Non serve allora aggiungere altro: che cosa ci dirà la diretta di Milano Modena?

DIRETTA MILANO MODENA: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Milano Modena, possiamo quindi descrivere adesso più nel dettaglio la situazione di entrambe le formazioni in vista de primo atto del ritorno della Superlega. Per Milano finora ci sono state sei vittorie e cinque sconfitte, cammino magari non esaltante per una squadra che nella scorsa primavera aveva impressionato tutti nei playoff ma comunque solido. L’Allianz Milano spesso è protagonista di partite molto combattute, quattro volte infatti è andata al tie-break, con due vittorie compreso il colpaccio di Santo Stefano a Perugia e altrettante sconfitte: il posto nei playoff non è in discussione, ma sarebbe prezioso guadagnare qualche posizione in più.

Questo è d’altronde l’obiettivo condiviso anche dagli ospiti di Modena, che curiosamente hanno un punto di meno pur con una vittoria in più: infatti, per la Valsa Group Modena finora ci sono state sette vittorie e quattro sconfitte (il 26 brutto ko casalingo contro Piacenza), ma quattro successi sono arrivati al tie-break – Modena ha sempre vinto quando è andata al quinto set. L’attuale settimo posto tuttavia non può essere soddisfacente per una big come Modena, un colpaccio sul campo di una rivale potrebbe quindi essere fondamentale: un motivo in più per seguire con la massima attenzione la diretta di Milano Modena…

