Diretta Milano Monaco/ Streaming video tv: Olimpia pronta per i playoff (Eurolega)

DIRETTA MILANO MONACO: VINCERE PER MIGLIORARSI!

Milano Monaco è in diretta dal Mediolanum Forum di Assago, alle ore 20:45 di giovedì 31 marzo: la partita è valida per la 33^ giornata nel girone unico di basket Eurolega 2021-2022. È la penultima giornata anche in termini generali, per l’Olimpia che si è messa in pari martedì contro il Bayern e per la squadra del Principato che settimana scorsa ha battuto Baskonia: Milano continua a sperare di potersi prendere almeno il terzo posto (strappandolo all’Olympiacos) anche se in questo momento sarebbe davvero complicato scegliere tra Anadolu Efes e Maccabi Tel Aviv come potenziale avversaria nei playoff.

Diretta/ Olimpia Milano Bayern Monaco (risultato finale 84-77): bel successo al Forum

Avversaria che potrebbe anche essere il Monaco, a patto che questa squadra sia perfetta nelle ultime due giornate: a dirla tutta la vincitrice della Eurocup 2021 deve innanzitutto blindare la sua qualificazione alla post season (già un ottimo risultato) e poi si potrà preoccupare di posizionarsi al meglio nella griglia – ma difficilmente sarà più avanti della settima posizione. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Milano Monaco; mentre aspettiamo che la partita di Eurolega prenda il via, possiamo tracciare alcuni dei temi principali che potrebbero emergere dalla scintillante serata del Mediolanum Forum.

Diretta/ Milano Varese (risultato finale 95-77) streaming: l'Olimpia vince il derby

DIRETTA MILANO MONACO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI EUROLEGA

La diretta tv di Milano Monaco sarà trasmessa su Sky Sport Uno: la televisione satellitare è tornata a essere la casa dell’Eurolega e dunque la partita dell’Olimpia, come tutte le altre della squadra nel corso della stagione, sarà fornita in esclusiva agli abbonati Sky che dovranno selezionare, sul loro decoder, il canale 201. Naturalmente sarà possibile per loro avvalersi del servizio di diretta streaming video di Milano Monaco: senza costi aggiuntivi potranno attivare l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Ricordiamo inoltre che il sito ufficiale della manifestazione, che trovate all’indirizzo www.euroleague.net, potrete liberamente consultare il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

DIRETTA/ Maccabi Milano (risultato finale 75-58): tracollo Olimpia!

DIRETTA MILANO MONACO: RISULTATI E CONTESTO

Naturalmente la diretta di Milano Monaco ci consegna anche il ritorno di Mike James al Mediolanum Forum: Mr. Natural ci era già stato come avversario ai tempi del Cska Mosca ma resta sempre una partita speciale per lui e l’ambiente. Dal punto di vista della situazione in Eurolega, l’Olimpia ha queste due partite per provare a scavalcare un Real Madrid in flessione e arrivare al secondo posto, alle spalle del Barcellona che ha già blindato il suo primato per il secondo anno consecutivo: se dovesse centrare la piazza d’onore, Milano potrebbe davvero ritrovare il Monaco nei playoff di Eurolega.

La squadra del Principato arriverebbe alla post season soprattutto grazie all’esclusione delle tre squadre russe, perché con Zenit, Cska e Unics Kazan nel quadro difficilmente il traguardo sarebbe stato tagliato. La situazione però è questa, e di questa bisogna parlare: il Monaco è una squadra di talento costruita attorno alla leadership di James, sarà comunque difficile giocarci contro anche se l’Olimpia Milano vista in questa stagione è stata in grado di fare la voce grossa contro le corazzate e le ha anche battute, dunque dovrà rispettare l’avversaria di questa sera sapendo però di non dover temere alcunchè. Alla fine della partita, come al solito, vedremo quello che sarà il verdetto del parquet…











© RIPRODUZIONE RISERVATA