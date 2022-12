DIRETTA STELLA ROSSA MILANO/ Video streaming tv: in Eurolega è il decimo incrocio

DIRETTA STELLA ROSSA MILANO: I TESTA A TESTA

I testa a testa di Stella Rossa Milano ci raccontano di 9 precedenti nell’Eurolega moderna, cioè dal 2000 a oggi: l’Olimpia è sotto nel bilancio avendo vinto in sole tre occasioni, ma questi tre successi sono maturati negli ultimi impegni. Striscia dunque aperta per Milano, che ha violato per due volte in fila il parquet di Belgrado. L’ultima volta, a febbraio, lo aveva fatto al termine di una partita a basso punteggio, chiusa sul 57-63 (clamoroso 8-7 nel primo quarto) grazie soprattutto al 7/11 dal campo (4/6 dall’arco) di Malcolm Delaney che aveva chiuso con 18 punti (in doppia cifra erano andati anche Ben Bentil e Giampaolo Ricci, rispettivamente con 12 e 10 punti).

Diretta/ Milano Maccabi (risultato finale 71-77): l'Armani cede nel finale!

L’ultima vittoria casalinga della Stella Rossa risale al novembre 2016: era finita 83-70 con 23 punti e 6 rimbalzi di un Marko Simonovic da 7/13 al tiro, per l’Olimpia 7 punti con appena 4 tiri per Krunoslav Simon (la cui maglia è stata ritirata nei giorni scorsi dall’Anadolu Efes) e 14 punti per Alessandro Gentile, che ci aveva aggiunto 5 rimbalzi ma anche 4 palle perse. Da vedere allora come andranno questa sera le cose alla Aleksandar Nikolic Hall, il trend di Milano contro la Stella Rossa è ottimo ma quello dell’Eurolega in corso per niente… (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Milano Reggio Emilia (risultato finale 81-63): vittoria padroni di casa!

DIRETTA STELLA ROSSA MILANO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Stella Rossa Milano viene trasmessa sui canali della televisione satellitare, come tutte le partite di Eurolega delle nostre squadre: nello specifico l’appuntamento è su Sky Sport Uno, al numero 201 del decoder, un appuntamento riservato agli abbonati che potranno seguire il match anche in diretta streaming video, grazie all’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi. Ricordiamo anche che su euroleaguebasketball.net/euroleague troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore, aggiornati in tempo reale.

DIRETTA/ Panathinaikos Milano (risultato finale 90-77): vittoria ai supplementari!

STELLA ROSSA MILANO: TRASFERTA COMPLESSA!

Stella Rossa Milano, che sarà in diretta dalla Aleksandar Nikolic Hall di Belgrado, si gioca alle ore 19:00 di giovedì 15 dicembre: siamo nel secondo impegno settimanale di basket Eurolega 2022-2023, è la 14^ giornata e dunque ci avviciniamo a grandi passi alla conclusione del girone di andata. La situazione dell’Olimpia è realmente compromessa? Guardando la classifica ovviamente no, il torneo è lungo e anche la serie impressionante di sconfitte aperta dalla squadra potrebbe comunque essere assorbita, perché la formula dell’Eurolega concede di recuperare terreno per quanto difficile possa chiaramente essere.

Già qualche settimana fa comunque Ettore Messina aveva messo Milano fuori dalla corsa ai playoff; da quando si è espresso in maniera esplicita l’Olimpia non è riuscita a rialzare la testa e certe sconfitte, per esempio quella maturata contro il Panathinaikos, ci dicono di una squadra che al netto di infortuni e problemi strutturali sta faticando soprattutto mentalmente. La diretta di Stella Rossa Milano può essere un’occasione per rialzare la testa anche se chiaramente si tratterà di una trasferta complicatissima; vedremo quello che succederà sul parquet di Belgrado, per ora possiamo provare a fare qualche rapido excursus sui temi principali della partita.

DIRETTA STELLA ROSSA MILANO: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Stella Rossa Milano mette di fronte due società storiche, per un incrocio davvero glorioso in Eurolega. I serbi sono tra l’altro la squadra del momento: da quando Dusko Ivanovic si è seduto in panchina la Stella Rossa ha clamorosamente cambiato passo, non è ancora arrivata in zona playoff ma ha trasformato una stagione che sarebbe potuta essere fallimentare in una lunga rincorsa verso un obiettivo importante, tra l’altro andando anche a vincere il primo derby di sempre in Eurolega con un buzzer beater di Nemanja Nedovic (in trasferta). Milano aveva iniziato bene, vincendo tre delle prime quattro partite; poi è letteralmente crollata su se stessa con nove ko in fila, ed è anche difficile capire nel dettaglio cosa sia successo.

Gli infortuni hanno sicuramente contato, qualche carenza nel roster anche (per esempio un reale sostituto di Shavon Shields), ma certamente nessuno si aspettava che, anche considerando tutto questo, un’Olimpia capace di tornare alla Final Four e ripetere la qualificazione ai playoff potesse spegnersi all’improvviso, perdendo otto partite consecutive e non riuscendo a portare a casa nemmeno quelle che si erano indirizzate molto bene. Adesso si tratta di giocare contro i nervi, contro la sfiducia e una situazione che compromessa non è (lo abbiamo detto) ma è anche pacificamente difficile; vincere alla Aleksandar Nikolic Hall potrebbe essere un bel modo per ripartire, bisognerà capire se Milano sarà davvero in grado di farlo…











© RIPRODUZIONE RISERVATA