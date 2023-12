DIRETTA MILANO MULHOUSE/ Video streaming tv: il focus sulla squadra francese (6 dicembre 2023)

DIRETTA MILANO MULHOUSE: LE AVVERSARIE

Parlando ancora della diretta di Milano Mulhouse dobbiamo fare un breve focus sulla squadra francese, che come detto non gioca per la prima volta la Champions League di volley femminile. L’anno scorso per esempio Mulhouse aveva incrociato Conegliano nella regular season; aveva chiuso il gruppo A con due vittorie contro le ungheresi del Vasas, ma Imoco e Rzeszow si erano dimostrate troppo forti per le transalpine. Bisogna invece tornare al 2021 per il doppio confronto con Milano, che ufficialmente era ancora Monza: era il gruppo B, il Vero Volley aveva vinto 3-0 entrambe le partite mentre Mulhouse aveva chiuso con un successo, contro le finlandesi del Viesti Salo.

Diretta/ Scandicci Budapest (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, si gioca! (6 dicembre 2023)

In questa edizione di Champions League la squadra francese ha un punto dopo tre partite: ha perso di schianto (3-0) sia contro Milano che contro VakifBank, come era nelle previsioni, ma è poi caduto al tie break sul taraflex dello Stara Pazova. Tecnicamente Mulhouse potrebbe ancora sperare di prendersi il posto come terza nel girone e avere accesso alla fase ad eliminazione diretta, ma avere un punto dopo la prima tornata di gare difficilmente porterà questo club a essere la migliore terza e dunque la ripescata. Tuttavia, vedremo cosa succederà tra poche ore nella diretta di Milano Mulhouse. (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Conegliano Stoccarda (risultato finale 3-0): vittoria netta (oggi 5 dicembre 2023)

DIRETTA MILANO MULHOUSE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milano Mulhouse non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione. Va però ricordata la notizia che è abbastanza recente, vale a dire che i diritti per trasmettere la Champions League di volley femminile sono stati acquisiti da DAZN: per avere accesso alla piattaforma bisognerà aver sottoscritto un abbonamento, poi sarà possibile attivare il proprio account su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone per una visione in diretta streaming video, con l’alternativa – naturalmente – di una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

Diretta/ Rzeszow Conegliano (risultato finale 1-3): vince ancora l'Imoco Volley!

MILANO MULHOUSE: PER CONFERMARSI!

Milano Mulhouse è in diretta dall’Arena Monza, alle ore 20:00 di mercoledì 6 dicembre: si gioca per la quarta giornata nel gruppo A di volley Champions League 2023-2024. Il Vero Volley per il momento sta impressionando per costanza: settimana scorsa è arrivata una straordinaria vittoria sul campo del VakifBank, la squadra campionessa in carica, e dunque oltre alla dimostrazione di forza Milano si è anche presa il primo posto in classifica con 9 punti. Adesso inizia il girone di ritorno in questo raggruppamento: l’obiettivo è quello di fare il passo decisivo verso il primato, che sarebbe importante per la formula della Champions League.

Milano è stata fino a qui perfetta: ha sempre vinto e mai concesso un singolo set alle sue avversarie, questa per l’appunto è la seconda partita contro Mulhouse che occupa l’ultimo posto in classifica e ha ormai poche speranze di proseguire la sua corsa. Naturalmente questo non significa che bisognerà abbassare la guardia, specie in una competizione come questa, ma nella diretta di Milano Mulhouse il Vero Volley è chiaramente favorito e possiamo sperare in un’altra vittoria da tre punti. Aspettando che si giochi, facciamo ora qualche altra considerazione sui temi principali che emergeranno dalla serata all’Arena Monza.

DIRETTA MILANO MULHOUSE: RISULTATI E CONTESTO

Si avvicina il momento della diretta di Milano Mulhouse: una partita che come già detto sorride al Vero Volley anche nel pronostico, perché la squadra francese è una presenza abbastanza costante nella Champions League di volley femminile ma molto raramente ha avuto risultati di prestigio. Milano per di più è una formazione che sta sempre più prendendo coscienza delle sue possibilità: la firma di Paola Egonu ha chiaramente dato parecchio in più a un Vero Volley già ampiamente competitivo, e potrebbe essere il tassello definitivo per fare il reale salto di qualità verso la gloria.

Fino a questo momento infatti Milano è arrivata in fondo o quasi alle competizioni, ma non è ancora riuscita a mettere in bacheca i titoli davvero pesanti; questa stagione può e deve essere quella della consacrazione, nella consapevolezza che alla fine vince soltanto uno ma che si può comunque pensare di arrivare in finale di Champions League, e poi lì giocarsela. Vero che battere il VakifBank in regular season non equivale a farlo nelle fasi ad eliminazione diretta, ma comunque le campionesse in carica vanno sempre superate e Milano per il momento lo ha fatto in grande stile…











© RIPRODUZIONE RISERVATA