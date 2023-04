DIRETTA MILANO NAPOLI/ Video streaming tv: le dichiarazioni di Ettore Messina

DIRETTA MILANO NAPOLI: LE PAROLE DI MESSINA

Sempre più vicina la diretta di Milano Napoli, facciamo però un passo indietro a domenica per rileggere le dichiarazioni del coach della EA7 Emporio Armani Milano, cioè naturalmente Ettore Messina, dopo la vittoria a Verona: “Siamo contenti perché temevamo la loro velocità e i loro tiratori, invece siamo riusciti a giocare una difesa più che buona a metà campo, soffrendo solo qualche situazione quando magari sbagliando un tiro ci siamo trovati a concedere qualcosa nelle situazioni in transizione. Però anche quando loro si sono riavvicinati siamo stati bravi ad alzare di nuovo l’intensità difensiva e mettere la palla nelle mani giuste”.

Messina poi ha menzionato anche un singolo: “Ci ha dato buoni minuti Biligha, che non giocava da tanto tempo, abbiamo usato tutti i 12 giocatori e alla fine vincere così non era per nulla scontato. Verona ha tentato di fare tante cose, ci ha costretto a pensare la partita, ad adattarci alle variazioni, e noi abbiamo giocato una partita seria”. Infine, il riferimento è a ciò che attende Milano nel finale di stagione: “Sappiamo che dobbiamo lavorare per i playoff e che il nostro successo o meno, come l’anno passato, dipenderà dalla nostra difesa e dal passarci la palla in attacco”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

MILANO NAPOLI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milano Napoli non sarà disponibile, dal momento che non è tra le partite trasmesse in questa giornata della Serie A di basket. Tutti i match del campionato sono tuttavia forniti dalla piattaforma Eleven Sports: sarà quindi possibile la visione in diretta streaming video di Milano Napoli, potendo scegliere anche l’acquisto on demand, inoltre il servizio fa parte del pacchetto DAZN. Infine va detto che sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore, entrambi aggiornati in tempo reale.

MILANO NAPOLI: MESSINA NON VUOLE PERDERE IL SECONDO POSTO!

Milano Napoli, in diretta naturalmente dal Mediolanum Forum di Assago, si gioca con palla a due fissata per le ore 19.00 di questa sera, mercoledì 19 aprile 2023, per aprire una ricchissima serata in compagnia della ventisettesima giornata della Serie A di basket, che sarà quindi un turno infrasettimanale. La diretta di Milano Napoli si inserisce in questo periodo di grande rivalità sportiva fra le due metropoli, ma siccome stiamo parlando di basket la situazione è nettamente favorevole alla EA7 Emporio Armani Milano, che è seconda con 38 punti e arriva da una netta vittoria sul campo di Verona.

Dall’altra parte abbiamo invece la GeVi Napoli, che ha l’obiettivo opposto di cercare di raggiungere la salvezza, dal momento che la squadra partenopea conta solamente 18 punti in classifica e ha solo sfiorato un bel successo contro Venezia domenica, perdendo invece a fil di sirena. Sulla carta questa sera non ci dovrebbe essere partita, staremo a vedere se il verdetto della diretta di Milano Napoli confermerà i pronostici della vigilia oppure potrà regalarci una sorpresa che sarebbe onestamente davvero clamorosa…

DIRETTA MILANO NAPOLI: RISULTATI E CONTESTO

Abbiamo naturalmente delineato già il contesto in cui si arriva alla diretta di Milano Napoli, per l’Olimpia c’è stata una grande delusione in Eurolega ma anche la consapevolezza che nelle ultime settimane la situazione è migliorata, ora tutte le energie saranno destinate al campionato e questo potrebbe aiutare nella caccia allo scudetto. Domenica è arrivata una bella dimostrazione di forza, perché un +22 in trasferta (61-83) è sempre notevole, anche se Verona non è una big: per ora l’obiettivo è quello di provare togliere il primato alla Virtus, poi si vedrà nei playoff…

Gli orizzonti di Napoli sono comprensibilmente diversi, domenica una vittoria avrebbe fatto comodo per la GeVi, purtroppo il combattutissimo match contro Venezia (91-93) è finito con una sconfitta praticamente a fil di sirena che comunque ha dato indicazioni positive per coach Cesare Pancotto, almeno in attacco, perché segnare 91 punti è sempre notevole. Ci sarà però da rivedere la difesa, altrimenti al Forum di Assago si rischia l’imbarcata: la diretta di Milano Napoli saprà regalarci anche un ottimo spettacolo di basket?











