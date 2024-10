DIRETTA MILANO NAPOLI: DUE METROPOLI A CONFRONTO!

Con la diretta Milano Napoli abbiamo una partita che si gioca alle ore 20:30 di sabato 26 ottobre, e che rientra nel quadro della quinta giornata di basket Serie A1 2024-2025. Una sfida tra due metropoli e due piazze appassionate, ma naturalmente con una bella differenza in questo periodo: l’Olimpia è reduce da tre scudetti consecutivi, punta con decisione il quarto ed è da tempo una solidissima realtà di Eurolega, anche se c’è ancora qualcosa da limare in questo avvio di stagione la squadra sta carburando, almeno in campionato, e arriva dalla vittoria di Scafati che la tiene a contatto con la prima posizione in classifica.

Napoli invece ha ricevuto una brutta sveglia: tra le rivelazioni della passata stagione, anche se poi non era riuscita a giocare i playoff (ma ha vinto la Coppa Italia), la GeVi quest’anno non sta riuscendo a trovare le sue certezze e infatti si trova in fondo alla graduatoria, non ha ancora vinto e ha già perso una bella occasione con la sconfitta interna contro Cremona, improvvisamente il rischio di retrocessione è tornato a essere concreto. La diretta Milano Napoli sarà dunque una sfida a senso unico? Lo scopriremo insieme, nel frattempo aspettando che si giochi approfondiamo il tema legato alla partita.

DIRETTA MILANO NAPOLI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milano Napoli sarà garantita da Eurosport, attraverso il suo canale principale che trovate al numero 210 del decoder di Sky: di conseguenza l’appuntamento con questa partita di Serie A1 sarà riservato agli abbonati, che potranno seguire il match anche in diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi. Resta naturalmente valida l’opzione della piattaforma DAZN, sempre in mobilità e in abbonamento, che riguarda tutte le gare del campionato di basket.

DIRETTA MILANO NAPOLI: OLIMPIA TRA FATICHE E DOMANDE

La diretta Milano Napoli ripresenta l’Olimpia, che procede in questo inizio di stagione tra fatiche e domande: le prime sono soprattutto quelle di Eurolega, perché il passo di Milano è lento e la sconfitta clamorosa contro lo Zalgiris, con rimonta subita dal +27 a un quarto e mezzo dal termine, deve far riflettere al di là di una serata pessima che può capitare a chiunque. Al momento possiamo parlare di cantiere aperto in casa Olimpia: in Serie A1 lo scenario è certamente più roseo anche perché sono diverse le avversarie, vale comunque la pena ricordare che Milano all’esordio aveva perso a Trieste, anche se adesso come già accennato appare in ripresa.

Non così Napoli, che non trova la via: è sempre difficile ripartire e confermarsi dopo un’annata che si è sviluppata oltre le previsioni, questo era successo alla GeVi lo scorso anno e ora, anche a causa di qualche pezzo pregiato che ha lasciato, l’alchimia sembra non essere più la stessa. Certamente siamo solo all’inizio dell’anno, quattro partite sono già qualcosa ma d’altro canto anche poco indicative, in più la questione del mercato potrebbe modificare in corso d’opera la situazione, pera desso comunque è ben evidente che la diretta Milano Napoli sorrida largamente all’Olimpia, poi scopriremo quello che ci dirà il parquet del Mediolanum Forum.