DIRETTA MILANO PANATHINAIKOS: PER IL RISCATTO IMMEDIATO!

Con la diretta Milano Panathinaikos arriviamo a una partita davvero intrigante che vale per la 24^ giornata di basket Eurolega 2024-2025: si gioca alle ore 20:30 di giovedì 30 gennaio presso l’Unipol Forum, per l’Olimpia si tratta della possibilità di riscattare immediatamente la pesantissima sconfitta di Istanbul, una di quelle serate che purtroppo possono sempre capitare e che Milano ha vissuto sulla sua pelle, perdendo addirittura di 44 punti. Il problema è che il ko contro l’Anadolu Efes ha generato uno scenario di rischio per Milano: certo mancano ancora 11 partite per chiudere la regular season, ma intanto alcune squadre si sono avvicinate in classifica.

L’Olimpia, che è anche scivolata fuori dalla zona play in, non può che riaprire la serie di vittorie: mai come quest’anno l’Eurolega vede parecchie squadre che si giocano la possibilità di procedere, questo rende più accessibile la scalata della graduatoria ma appunto anche l’eventualità che si subiscano sorpassi. Detto questo la squadra lombarda ha ancora un record positivo e sta facendo molto bene, dunque non possiamo che sperare che nella diretta Milano Panathinaikos, per quanto complesso sia questo match, arrivi una vittoria per riprendere quota.

COME VEDERE LA DIRETTA MILANO PANATHINAIKOS IN STREAMING VIDEO TV

Come sempre per le partite di Eurolega, la diretta tv di Milano Panathinaikos sarà accessibile a tutti gli abbonati del satellite sui canali del decoder di Sky Sport, con l’opzione della diretta streaming video con l’applicazione Sky Go; in alternativa questo match potrà essere seguito, sempre in abbonamento, anche sulla piattaforma DAZN.

DIRETTA MILANO PANATHINAIKOS: SFIDA AI CAMPIONI

La diretta Milano Panathinaikos fa arrivare all’Unipol Forum i campioni in carica: l’anno scorso Ergin Ataman ha fatto tris in Eurolega, dopo i due titoli con l’Anadolu Efes ha portato al successo anche i greci di Atene che nell’era di Zeljko Obradovic erano solito dominare questa competizione, e che sono tornati a vincerla grazie al talento di Kostas Sloukas e Kendrick Nunn e alla solidità del determinante Matthias Lessort, che purtroppo ha terminato in anticipo la sua stagione a causa di un terribile infortunio subito proprio in Eurolega.

Per l’Olimpia sfida dunque non semplice, perché il Panathinaikos quarto in classifica è una grande squadra: tuttavia bisogna assolutamente provarci. Non ci sarà ancora Nikola Mirotic, il cui rientro è previsto per la Final Eight di Coppa Italia, dunque Milano dovrà trovare il modo di coinvolgere maggiormente alcuni profili: nella vittoria di campionato contro Trieste hanno fatto molto bene Stefano Tonut e Frederick Gillespie, in Eurolega le rotazioni possono essere diverse ma il tema è chiaro, Ettore Messia ha bisogno che anche le sue “seconde linee” portino qualche mattoncino alla causa, poi si vedrà come andranno le cose.