DIRETTA MILANO BERLINO: OLIMPIA A CACCIA DEL TRIS CONSECUTIVO

Ci aspetta un nuovo doppio turno per l’Eurolega di basket e allora diamo spazio alla diretta Milano Berlino, che avrà inizio alle ore 20.30 di questa sera, martedì 14 gennaio 2025, presso l’Unipol Forum di Assago. Siamo giunti alla giornata numero 21 e sulla carta si tratta di un turno ampiamente favorevole per l’Olimpia Milano, come indicano in modo chiaro i numeri delle due squadre: 11-9 per l’EA7 Emporio Armani Milano e invece un pessimo 3-17 per gli ospiti tedeschi dell’Alba Berlino, che infatti giungono in Lombardia con il triste ruolo di fanalino di coda della classifica e speranze di lottare per la qualificazione ormai ridotte al lumicino.

Eppure, sarà meglio non sottovalutare la diretta Milano Berlino, anche perché l’Alba tradizionalmente è una rivale ostica per l’Olimpia, che infatti all’andata perse al supplementare contro i tedeschi. Naturalmente questa volta sarà necessario un epilogo diverso, perché perdere in casa contro l’ultima sarebbe davvero doloroso in questa edizione dell’Eurolega così equilibrata, dove ogni singola vittoria potrebbe fare la differenza al termine della stagione regolare. L’umore per l’Olimpia è alto grazie alle due vittorie consecutive con le quali gli uomini di coach Ettore Messina hanno cominciato il 2025, ma sarebbe un peccato fermarsi sul più bello: cosa ci dirà la diretta Milano Berlino?

MILANO BERLINO IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

Tifosi e appassionati lo sanno ormai a memoria, ma serve sempre ribadire che la diretta Milano Berlino in tv sarà disponibile tramite un abbonamento a Sky Sport, mentre la diretta Milano Berlino in streaming video sarà fornita tramite Sky Go oppure Now Tv, ma anche per gli abbonati alla piattaforma DAZN. Per tutti gli altri, sul sito ufficiale del torneo (www.euroleaguebasketball.net/euroleague) troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

DIRETTA MILANO BERLINO: QUALI INSIDIE STASERA PER L’OLIMPIA?

Verso la diretta Milano Berlino, dobbiamo quindi ribadire che l’Olimpia si è rilanciata grazie alle due vittorie esterne consecutive, in particolare grazie al +33 contro il Maccabi Tel Aviv che certamente resterà tra le prestazioni memorabili in questa edizione della Eurolega. Milano si è quindi riportata sopra il 50% di vittorie (11-9), però ci sono anche dei rimpianti per ben quattro sconfitte in partite che avrebbero potuto avere un altro epilogo: i due ko casalinghi di un solo punto contro Bayern e Olympiakos, la sciagurata rimonta subita contro lo Zalgiris Kaunas e proprio il scivolone contro l’Alba Berlino, che spezzò il primo momento positivo dell’Olimpia Milano in Eurolega in questa stagione.

I tedeschi hanno vinto quattro delle ultime cinque partite contro Milano, quindi non si può parlare di coincidenza o casualità: ci sono delle squadre che danno fastidio più di altre e l’Alba Berlino ne è il perfetto esempio per Milano. In questo momento l’Alba arriva da sette sconfitte consecutive, quindi onestamente non dovrebbe costituire una minaccia particolarmente insidiosa, però l’EA7 è avvisata. Aggiungiamoci che farà piacere vedere in azione al Forum due dei migliori giovani talenti italiani, cioè Gabriele Procida e Matteo Spagnolo, ed ecco che l’appuntamento con la diretta Milano Berlino sarà davvero imperdibile…