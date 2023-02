Diretta Milano Panathinaikos/ Streaming video tv: ultime speranze playoff (Eurolega)

DIRETTA MILANO PANATHINAIKOS: PER CREDERCI ANCORA!

Milano Panathinaikos è in diretta dal Mediolanum Forum di Assago, alle ore 20:30 di giovedì 23 febbraio: si gioca per la 25^ giornata di basket Eurolega 2022-2023, torna dunque l’appuntamento con la principale competizione europea di pallacanestro che la scorsa settimana si è fermata per dare spazio alle coppe nazionali. In Italia ha vinto a sorpresa Brescia, che al primo turno ha battuto proprio l’Olimpia: per Milano un punto negativo soprattutto perché nelle due precedenti Final Eight la squadra aveva dominato, e adesso invece va a caccia di certezze per proseguire la corsa ai playoff di Eurolega.

Sfida difficile a causa di due lunghe serie di sconfitte, ma Milano arriva dal doppio colpo su Baskonia e Stella Rossa e in qualche modo è rimasta viva; questa sera affronta un’avversaria che ha le sue stesse vittorie (8) e dunque l’identica situazione di classifica e gestione del momento. Vedremo chi otterrà la vittoria nella diretta di Milano Panathinaikos, mentre aspettiamo che si inizi a giocare possiamo fare qualche rapida valutazione circa i temi principali che potrebbero emergere dalla serata del Mediolanum Forum, un altro “pivotal game” per un’Olimpia i cui margini di errore sono quasi azzerati.

DIRETTA MILANO PANATHINAIKOS VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milano Panathinaikos viene fornita dalla televisione satellitare: l’appuntamento per la partita di Eurolega è su Sky Sport Arena, canale che trovate al numero 204 del decoder, con la possibilità di seguire il match anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Va inoltre ricordato che sul sito ufficiale della manifestazione, all’indirizzo euroleaguebasketball.net/euroleague, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornati in tempo reale, la classifica e il calendario di Eurolega con le pagine dedicate a ciascuna squadra.

DIRETTA MILANO PANATHINAIKOS: RISULTATI E CONTESTO

Nel parlare della diretta di Milano Panathinaikos dobbiamo sicuramente dire che l’Olimpia paga in questa Eurolega la mancanza di continuità: a dicembre, dopo aver perso 9 partite consecutive, Milano si era rialzata con tre vittorie che l’avevano riportata in corsa per i playoff, ma poi sono arrivati altri cinque ko in serie con tanto di ultimo posto in classifica. Adesso le cose iniziano a farsi complesse: mancano 8 partite per chiudere la stagione regolare, l’ottava posizione è distante 5 vittorie e soprattutto ci sono davanti sei squadre che a oggi non giocherebbero i playoff.

Per il Panathinaikos stesso discorso, e anche per questo i greci, che negli ultimi anni hanno cambiato parecchi allenatori, sono da tempo in trattativa con Gianmarco Pozzecco: vedremo, certo è che da qualche stagione il Panathinaikos non è più quella corazzata che era abituata ad arrivare in fondo all’Eurolega e anche vincerla più volte, ma questo è un dato che riguarda l’intero movimento del basket in Grecia (anche se l’Olympiacos è appena tornato alla Final Four). Per Milano quindi un’occasione da sfruttare, anche se l’obiettivo quarti di finale è decisamente lontano e difficilmente arriverà…











