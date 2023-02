Diretta Milano Stella Rossa/ Streaming video tv: Olimpia contro Ivanovic! (Eurolega)

DIRETTA MILANO STELLA ROSSA: ANCORA SPERANZE PER L’OLIMPIA?

Milano Stella Rossa, in diretta dal Mediolanum Forum alle ore 20:30 di giovedì 2 febbraio, è valida per la 23^ giornata nella regular season di basket Eurolega 2022-2023. Si conclude un altro appuntamento bisettimanale con la principale competizione europea: l’Olimpia è nuovamente di stanza in casa dopo aver sfidato Baskonia, e ritrova quella squadra con cui aveva incredibilmente spezzato una serie di nove sconfitte che l’avevano affossata, andando a vincere a Belgrado e sorprendendo una rivale che invece, con l’arrivo di Dusko Ivanovic in panchina, era andata in striscia positiva.

Diretta/ Milano Baskonia (risultato finale 89-83): vittoria italiana!

Purtroppo il prosieguo dell’Eurolega ci ha detto altro, ovvero che Milano è nuovamente crollata ritrovandosi all’ultimo posto in classifica: virtualmente andare a prendersi un posto nei playoff è possibile, ma al netto della distanza in termini di vittorie rispetto all’ottava della classe il problema è rappresentato dalle tante squadre che sarebbero da scavalcare. Comunque vedremo quello che succederà nella diretta di Milano Stella Rossa, aspettando la quale possiamo fare qualche considerazione sui temi principali che emergeranno dalla serata del Mediolanum Forum.

DIRETTA/ Milano Trento (risultato finale 78-65): Tonut guida la riscossa Olimpia!

DIRETTA MILANO STELLA ROSSA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milano Stella Rossa sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare, come ogni partita delle squadre italiane in Eurolega e altre che di volta in volta sono selezionate: in particolare l’appuntamento per questa sera è su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena (canali 201 e 204 del decoder), ovviamente riservato agli abbonati che potranno usufruire del servizio di diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go. Da dire poi che sul sito euroleaguebasketball.net/euroleague troverete tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore, entrambi aggiornati in tempo reale.

Diretta/ Monaco Milano (risultato finale 101-88): l'Armani cede nell'ultimo quarto!

DIRETTA MILANO STELLA ROSSA: RISULTATI E CONTESTO

Approcciandoci alla diretta di Milano Stella Rossa possiamo dire che l’Olimpia ha ritrovato un po’ di vigore in campionato: nel weekend la squadra di Ettore Messina ha ottenuto una convincente vittoria contro Trento difendendo il primo posto in classifica dagli assalti della Virtus Bologna, ma che sia un periodo di stanca è dimostrato anche dalle recenti sconfitte che sono maturate sui parquet di Napoli e Reggio Emilia, avversarie che con tutto il rispetto per loro non sono certo al livello di una Milano che è stata costruita per vincere tutto.

Anche quell’Eurolega di cui è stata raggiunta la Final Four nel 2021, e che ora rischia di sfuggire di mano; dal canto suo la Stella Rossa, che due giorni fa ha giocato contro la VIrtus Bologna, ha bisogno di tornare a vincere per riprendere quota in ottica di qualificazione ai playoff, è stata particolarmente impattante in negativo la sconfitta interna contro il Partizan perché arrivata per un solo punto, e naturalmente perché il derby di Belgrado rimane una partita importantissima. Adesso ci mettiamo comodi, tra poco sarà davvero il momento di lasciar parlare il parquet per l’inizio della diretta di Milano Stella Rossa.











© RIPRODUZIONE RISERVATA