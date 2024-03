Diretta/ Villeurbanne Milano (risultato 0-0) streaming video tv: palla a due, via! (Eurolega, 1 marzo 2024)

DIRETTA VILLEURBANNE MILANO (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

La diretta di Villeurbanne Milano sta finalmente per farci compagnia. Per l’Olimpia questa Eurolega potrebbe diventare interessante, dopo il grande colpo contro la capolista Real Madrid: il girone di ritorno di Milano si è aperto con la sconfitta al Pireo contro l’Olympiacos ma poi è proseguito molto bene, perché ci sono state due vittorie consecutive (sempre al Mediolanum Forum) contro Bayern e Alba Berlino. Poi la sconfitta casalinga contro la Stella Rossa, e quella di Valencia; da lì però Milano, che rischiava di affondare, ha saputo ricompattarsi e ha battuto sia il Barcellona che appunto il Real Madrid, pur infilandosi in mezzo i ko di Atene (Panathinaikos) e Istanbul (Anadolu Efes).

Abbiamo dunque quattro vittorie e cinque sconfitte: ovviamente questo passo potrebbe non essere sufficiente per garantirsi la qualificazione al play in, ma possiamo dire che tra gennaio e febbraio l’Olimpia ha comunque fornito delle risposte dimostrando se non altro di essere viva e avere ancora parecchia voglia di lottare. Alla fine si guarderà la classifica e verrà stabilito se almeno l’obiettivo minimo sia stato raggiunto; per il momento mettiamoci comodi e lasciamo che a parlare sia il parquet della Ldlc Arena perché è arrivato il momento che stavamo aspettando, la palla a due di Villeurbanne Milano sta per alzarsi! (agg. di Claudio Franceschini)

VILLEURBANNE MILANO STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ancora una volta la diretta tv di Villeurbanne Milano sarà trasmessa dai canali della televisione satellitare: Sky Sport fornisce tutte le partite di Eurolega delle due italiane e non fa eccezione questa, che come di consueto potrà essere seguita anche in diretta streaming video – senza costi aggiuntivi – grazie all’applicazione Sky Go, attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Ricordando che le partite di Eurolega di cui sopra sono anche sulla piattaforma DAZN, sempre per gli abbonati, possiamo aggiungere che sul sito ufficiale del torneo, www.euroleaguebasketball.net/euroleague, troverete tutte le informazioni utili sul match come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

I TESTA A TESTA

Parlando della diretta di Villeurbanne Milano possiamo dire che i precedenti tra queste due squadre, prendendo in considerazione l’Eurolega moderna e cioè quella inaugurata nel 2000, sono otto con un bilancio che pende a favore dell’Olimpia, grazie a cinque vittorie contro tre sconfitte. Villeurbanne insomma si difende, e sul proprio parquet ha vinto due volte: stiamo parlando delle prime due sfide di sempre, quelle andate in scena nel dicembre 2019 e nel febbraio 2021, la prima con il risultato di 89-82 e la seconda per 78-69, il che ci dice ovviamente che in altre due occasioni Milano ha sbancato l’Astroballe (oggi Ldlc Arena).

Ottobre 2022 con il risultato di 62-69, ma soprattutto aprile dello stesso anno per 80-81, una vittoria in volata; la terza vittoria dell’Asvel è datata gennaio 2023 ed è avvenuta al Mediolanum Forum, mentre lo scorso dicembre l’Olimpia di Ettore Messina aveva ospitato Villeurbanne nel girone di andata dell’Eurolega in corso e ne era venuto fuori un netto 84-61, con Shavon Shields MVP di serata (pur tirando 3/8 dall’arco) grazie a 13 punti, 5 rimbalzi, 6 assist e 3 recuperi, mentre Nicolò Melli era stato il top scorer (17 punti) di una squadra che era priva di Nikola Mirotic, Maodo Lo e Billy Baron, e che stava ancora aspettando Shabazz Napier. (agg. di Claudio Franceschini)

TRASFERTA DA VINCERE!

Villeurbanne Milano sarà in diretta dalla Ldlc Arena, alle ore 20:00 di venerdì 1 marzo: si gioca qui per la 27^ giornata di basket Eurolega 2023-2024. È una partita che l’Olimpia può e deve vincere: prima della sosta Milano ha fatto un grande colpo con la vittoria contro il Real Madrid, adesso può davvero credere nel play in che dista solo due partite ma naturalmente bisogna tenere alta la concentrazione e trattare ogni avversaria come se fosse la capolista, anche se è il fanalino di coda della classifica come appunto l’Asvel Villeurbanne, ormai tagliato fuori da ogni discorso.

Va anche detto che Milano arriva qui dalla delusione in Coppa Italia, sconfitta in finale da Napoli non riuscendo a gestire il punto a punto in una partita in cui era nettamente favorita; c’è dunque una bella occasione per riprendere subito la marcia nell’aria internazionale che sarà portata dalla diretta di Villeurbanne Milano, mentre aspettiamo che la partita prenda il via noi possiamo fare qualche altra rapida considerazione circa i temi principali che potranno emergere dal parquet della Ldlc Arena.

DIRETTA VILLEURBANNE MILANO: RISULTATI E CONTESTO

Ci stiamo avvicinando a grandi passi alla diretta di Villeurbanne Milano: la squadra francese, che per breve tempo nel corso di questa stagione è stata allenata anche da Gianmarco Pozzecco, ha vinto solo cinque partite delle 26 che ha giocato e dunque logicamente non può più sperare di andare a prendersi il play in, nemmeno se improvvisamente dovesse iniziare a vincere sempre. Ecco perché c’è davvero una bella occasione per l’Olimpia, che non è davvero lontana dal decimo posto e sicuramente può fare anche meglio di così.

Quello che va stabilito è se la vittoria contro il Real Madrid rimarrà una goccia nell’oceano o se invece possa essere davvero una dimensione concreta e reale che Milano riuscirà a tenere da qui al termine della regular season; naturalmente bisogna pensare che anche le avversarie muoveranno in qualche modo la classifica e dunque i margini di errore sono ridotti al minimo, ma intanto fino a due settimane fa si pensava che per l’Olimpia la corsa al play in fosse chiusa e invece adesso si è inaspettatamente riaperta, bisogna sfruttare la cosa e provarci sul serio…











