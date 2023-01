DIRETTA MILANO PERUGIA/ Video streaming Rai: parola a Roberto Piazza

DIRETTA MILANO PERUGIA: PARLA PIAZZA

Verso la diretta di Milano Perugia, diamo uno sguardo in casa lombarda con le dichiarazioni dell’allenatore Roberto Piazza dopo la sconfitta di domenica scorsa dell’Allianz Milano sul campo di Verona: “È mancato poco, e si tratta di qualcosa che ci permette di poter fare la differenza, quel “poco” dobbiamo andare a cercarlo dentro di noi, non è fuori, non è una questione di tecnica o di tattica o di altre cose, quel ”poco” è la voglia di uscire da una situazione complicata e portare a casa la palla che può valere una partita. Oggi nel primo set abbiamo avuto tre o quattro occasioni nitide e le abbiamo sprecate, nel secondo set abbiamo avuto ancora delle occasioni molto nitide e le abbiamo sprecate di nuovo”.

Piazza aveva poi aggiunto, nella sua analisi per il sito Internet ufficiale del Powervolley Milano: “Va dato merito all’avversario che ha giocato una gran partita, questo è fuori discussione, con tutti gli attaccanti della squadra avversaria che hanno fatto la pentola ai coperchi, cosa che i nostri attaccanti oggi non sono riusciti a fare in egual misura. Ma ci sono partite così, no? Domenica scorsa siamo riusciti a fare una serie incredibile di muri contro Modena, invece oggi li abbiamo subiti, e dobbiamo comprendere perché è successo, dobbiamo capire perché: hai giocato con la testa o senza testa? Ci hai provato fino in fondo? Eri nella partita? Sono quelle cose che fanno la differenza”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

MILANO PERUGIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Milano Perugia sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport + HD (canale numero 58 del telecomando), perché questa è una delle due partite di questa giornata di Superlega selezionata per la trasmissione sulla Rai. Di conseguenza, la diretta streaming video di Milano Perugia sarà garantita per tutti tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play.

ANTICIPO DI LUSSO AL FORUM

Milano Perugia, diretta dagli arbitri Alessandro Cerra e Roberto Boris eccezionalmente presso il Mediolanum Forum di Assago (Milano), si gioca alle ore 16.00 di questo pomeriggio, sabato 28 gennaio 2023, come anticipo televisivo che aprirà il programma della diciassettesima giornata della Superlega di volley maschile, il sesto turno del girone di ritorno del massimo campionato di pallavolo che ci regala una trasferta nella metropoli per l’incontenibile capolista. Oggi l’appuntamento è quindi con la sfida tra l’Allianz Milano e la Sir Safety Susa Perugia, che a dire il vero per la classifica sarà importante soprattutto per i padroni di casa, stante il dominio totale degli umbri sul campionato.

La diretta di Milano Perugia prende infatti le mosse da un dato di classifica a dir poco clamoroso: il primato di Perugia è già matematicamente certo, dal momento che gli umbri hanno addirittura 19 punti di vantaggio sulla seconda quando ne restano al massimo 18 in palio nelle ultime sei giornate della stagione regolare a cominciare da oggi. Per gli umbri sarebbe “solo” l’ennesima tappa di una marcia trionfale, per Milano invece la vittoria sarebbe un jolly di fondamentale importanza sulla strada dei playoff, dal momento che i meneghini sono attualmente settimi a quota 23 punti. Certo, il divario tecnico è evidente e servirebbe l’impresa per battere la perfetta capolista: che cosa potrà succedere nella diretta di Milano Perugia?

DIRETTA MILANO PERUGIA: RISULTATI E CONTESTO

In base a quanto abbiamo già detto, ecco che la diretta di Milano Perugia avrà importanza soprattutto per i padroni di casa lombardi per quanto riguarda l’importanza della posta in palio, perché battere Perugia varrebbe un enorme passo in avanti verso i playoff per Milano, che finora si sta rendendo protagonista di un cammino in Superlega che potremmo definire senza infamia e senza lode, come testimoniato dal fatto che l’Allianz fino a questo momento abbia ottenuto otto vittorie e altrettante sconfitte. Milano potrebbe forse approfittare del fatto che Perugia non abbia più nulla da chiedere alla stagione regolare, ma servirebbe un’impresa. Al Forum potrebbe esserci più pubblico, staremo a vedere se anche questo aspetto lascerà il segno…

La diretta di Milano Perugia metterà però in meritata evidenza anche i dominatori assoluti della Superlega, gli umbri della Sir Safety Susa per i quali nessun aggettivo è più azzeccato dei numeri, tanto sono eloquenti: sedici vittorie su altrettante partite disputate e tutte per 3-0 o 3-1, quindi senza mai lasciare per strada nemmeno un punto – sono naturalmente 48 in classifica. Se ciò ancora non bastasse, si aggiungano la vittoria della Supercoppa Italiana e quella del Mondiale per Club che hanno già portato due titoli in bacheca negli scorsi mesi, il primato nel girone di Champions League con sei vittorie su altrettante partite e la qualificazione alla Final Four di Coppa Italia, la morale della favola è che finora Perugia in stagione ha sempre e solo vinto, in tutte le competizioni…











