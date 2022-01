Diretta Milano Perugia/ Streaming video Rai: la capolista al Palalido

DIRETTA MILANO PERUGIA: SFIDA INSIDIOSA PER LA CAPOLISTA

Milano Perugia, diretta dagli arbitri Mauro Goitre e Marco Braico, si gioca alle ore 18.00 di questa sera, domenica 30 gennaio 2022, presso l’Allianz Cloud del capoluogo milanese, lo storico Palalido, per la sesta giornata di ritorno di una Superlega di volley maschile che va avanti pur fra mille difficoltà legate al Covid e con un calendario rivoluzionato. La diretta di Milano Perugia sarà in ogni caso di sicuro interesse, perché metterà di fronte una squadra saldamente in zona playoff alla capolista.

L’Allianz Milano mercoledì sera ha vinto a Monza il derby lombardo che era un recupero di una partita saltata in precedenza, consolidandosi così in una posizione di classifica che permette di sognare in grande. La Sir Safety Conad Perugia, dal canto suo, è la capolista e ha l’occasione di allungare ulteriormente su Civitanova, approfittando del fatto che i marchigiani non giocano in questo weekend. Cosa succederà in Milano Perugia?

DIRETTA MILANO PERUGIA STREAMING VIDEO RAI: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Milano Perugia sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport + HD (canale numero 57), essendo questa la partita selezionata per la trasmissione sulla Tv di Stato. Questo significa che sarà possibile seguire il match di pallavolo anche in diretta streaming video, tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING RAI PLAY

DIRETTA MILANO PERUGIA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Milano Perugia ci offrirà dunque una partita di notevolissimo interesse per la Superlega di volley maschile. L’Allianz sta facendo molto bene, come certifica il quinto posto conquistato con il successo contro Monza, ma chiaramente sarebbe importante vincere anche contro una big per tentare il definitivo salto di qualità che non era riuscito ad esempio a fine dicembre, quando Milano aveva incassato una pesante sconfitta casalinga contro Trento. I lombardi sapranno salire anche quest’ultimo gradino?

Perugia però naturalmente può mettere sul piatto il primato in classifica e un ottimo rendimento anche in Champions League, di conseguenza la Sir Safety sarà la squadra favorita sulla carta anche nella partita al Palalido, anche se Milano potrebbe dare fastidio agli umbri. Come abbiamo accennato, Perugia ha l’occasione per consolidare il proprio primato in classifica: una opportunità che sarebbe davvero un peccato sprecare…



