Diretta Milano Perugia/ Streaming video Rai: Piazza punta all’impresa (volley)

Milano Perugia, diretta dagli arbitri Rapisarda e Pozzato, è la partita di volley maschile in programma oggi, domenica 26 gennaio 2020 tra le mura dell’Allianz Coud: fischio d’inizio fissato per le ore 15,00. Oggi, la quarta giornata del turno di ritorno della Serie A1 si apre con la diretta tra Milano e Perugia, big match ai vertici della classifica del campionato di Superlega e scontro tra due delle formazioni più in forma del primo campionato per club. Pur senza guardare alla classifica e agli ultimi risultati positivi che le due formazioni hanno trovato in questa parte del campionato, ci accorgiamo di essere davanti a una sfida davvero imperdibile, specie in questo momento così delicato della stagione. Oltre agli impegni in europa infatti, sia Milano che Perugia in settimana hanno dato il via al proprio cammino fino alla finale della Coppa Italia e pure sono ben evidenti le ambizioni di entrambe le società in vista dei prossimi play off scudetto. Sarà una partita tutta da vivere questo pomeriggio.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo a tutti gli appassionati che anche quest’anno la tv di stato si è assicurata i diritti per trasmettere in diretta almeno due partite del Campionato di Serie A1 di volley maschile a giornata. Dunque il big match tra Milano e Perugia sarà visibile in diretta tv al canale Raisport + e sarà garantita ovviamente anche la diretta streaming video della partita, tramite il ben noto portale raiplay.it. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEL MATCH

DIRETTA MILANO PERUGIA: IL CONTESTO

Prima di dare la parola al campo per la diretta tra Milano e Perugia, è ovviamente importante anche ricordare come i due club arrivato a tale scontro diretto per la 17^ giornata della Superlega: sono infatti tanti gli elementi per cui non possiamo perderci tale incontro e certo il valore dei tre punti per la classifica non sono meno significativi. Graduatoria alla mano dunque non possiamo non ricordare che la Sir vola nel capoluogo lombardo forte della seconda piazza in classifica, con ben 36 punti e un tabellino che ci racconta di 13 successi, di cui 11 occorsi di fila (l’ultimo KO risale alla sfida con Civitanova il 10 novembre scorso). Non meno significativo è stato però il cammino di Milano: da bella sorpresa della passata stagione, il club lombardo è diventata vera e propria big nel campionato di Serie A1 in corso. Nella classifica generale infatti i ragazzi di Piazza infatti registrano al momento la quinta piazza della graduatoria con 33 punti, gli stessi però di Trento, appena sopra e ne hanno solo uno da recuperare su Modena, ferma al terzo gradino del podio finale. Da ricordare poi che milano è fresca di un brutto KO subito proprio in casa con Trento in Coppa: la Power Volley ha quindi ben voglia di mettere in scacco una big quest’oggi.



