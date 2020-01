Diretta Milano Trento/ Streaming video Rai: ecco i quarti di Coppa Italia (volley)

Milano Trento, che sarà diretta dagli arbitri Marco Zavater e Roberto Boris, si gioca alle ore 20:45 di giovedì 23 gennaio presso l’Allianz Cloud: si giocano i quarti di finale della Coppa Italia 2019-2020 di volley maschile. Dovremo poi aspettare un mese per vivere le semifinali, ma sappiamo già che la vincente di questa sfida incrocerà una tra Civitanova e Monza; dunque per la Milano Volley potrebbe esserci un intrigante derby ma, più probabilmente, bisognerà affrontare la Lube che è per distacco la migliore squadra in Italia nell’ultimo periodo. Questa partita dell’ex PalaLido invece promette scintille: sulla carta la maggiore tradizione dell’Itas Diatec potrebbe avere la meglio, ma la classifica del campionato ci dice che sono i lombardi ad essere virtualmente favoriti. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Milano Trento, nel presentare la quale possiamo anche provare ad analizzare alcuni dei temi caldi.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milano Trento sarà trasmessa su Rai Sport e Rai Sport +: sarà dunque un appuntamento in chiaro per tutti sulla televisione di stato e, in assenza di un televisore, la partita valida per i quarti di finale di Coppa Italia potrà essere seguita anche sul sito www.raiplay.it, dunque in diretta streaming video e senza costi aggiuntivi, semplicemente selezionando il canale di riferimento mediante l’utilizzo di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA MILANO TRENTO: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Milano Trento non potrebbe partire più in equilibrio di così: le due squadre in questo momento sono appaiate al quarto posto nella classifica di SuperLega, entrambe hanno vinto 11 partite (come Modena, che però ha un punto in più) e sulla carta potrebbero andare a dare fastidio a Perugia per la seconda posizione. Stagione positiva dunque, soprattutto per l’Allianz che si sta rivelando una sorpresa; Trento del resto ha dominato la scena nel periodo recente e sta provando a tornare su livelli di assoluto splendore. Il tabellone della Coppa Italia di volley è stato formato con la graduatoria al termine del girone di andata: in quel momento Milano era davanti e dunque si è presa un importante fattore campo, e proverà a volare in semifinale. Entrambe le squadre ad ogni modo hanno un obiettivo in comune, ovvero quello di giocare i playoff: salvo clamorosi ribaltoni sembra già fatta, considerato che la nona in classifica (Piacenza) ha ben 18 punti di distanza e al termine della regular season mancano solo 9 partite per un massimo di 27 punti da ottenere. Tuttavia, potrebbe essere prezioso mettere le mani sulla Coppa Italia che, senza considerare altri aspetti, rimane comunque un trofeo in bacheca…



