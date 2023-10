DIRETTA/ Pesaro Scafat (risultato 0-0) video streaming tv: palla a due, via! (basket A1, 22 ottobre 2023)

DIRETTA PESARO SCAFATI (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Con la diretta di Pesaro Scafati stiamo per assistere a una partita molto interessante: l’ha presentata idealmente Alessandro Gentile, che come avevamo già ricordato è tornato a giocare in Serie A1 con la maglia della Givova, dopo l’esperienza iniziata bene e finita male a Varese. Tra i vari temi toccati, Gentile ha anche parlato di come gli vada bene uscire dalla panchina se questa è l’idea di Stefano Sacripanti e può aiutare la squadra, e chiaramente dei suoi progetti futuri: questi sono chiari, il talento di Maddaloni vuole tornare a vincere – come fatto ai tempi dell’Olimpia Milano – e giocare ancora in Eurolega, cosa che volendo sarebbe incredibile dopo essere sceso in LegaDue con Udine.

Dunque, da vedere: la stagione di Gentile con la maglia di Scafati sarà importante anche a titolo personale, sicuramente Alessandro ha ancora qualche anno di carriera da spendere a buoni livelli ma dovrà essere bravo a ritrovarsi per primo, aiutando ovviamente la Givova a conquistare la salvezza. Poi, potrà arrivare qualche altra buona occasione; adesso però noi ci dobbiamo concentrare su quello che potrebbe succedere sul parquet della Vitrifrigo Arena, finalmente è arrivato il momento che stavamo aspettando e quindi lasciamo che la palla a due di Pesaro Scafati si alzi! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA PESARO SCAFATI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pesaro Scafati non sarà una delle partite che per questa quarta giornata di Serie A1 vengono trasmesse sui canali della nostra televisione (sono sempre tre per ogni turno). L’unico modo per assistere a questo match di basket sarà quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN, che ha acquistato i diritti per trasmettere l’intera programmazione di questo torneo, chiaramente con una visione in diretta streaming video. Da ricordare che su www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili su questo match e sulla Serie A1, tabellino play-by-play e boxscore statistico ma anche appunto il calendario del torneo e la classifica.

PESARO SCAFATI: PER LA CONTINUITÀ!

Pesaro Scafati, che sarà diretta dagli arbitri Denny Borgioni, Christian Borgo e Giulio Pepponi, inizia alle ore 18:30 di domenica 22 ottobre presso la Vitrifrigo Arena: nella quarta giornata di basket Serie A1 2023-2024 si incrociano due squadre che sono reduci dalla prima vittoria in campionato. La Vuelle ha fatto il colpo a Brindisi, battendo un’avversaria ancora al palo ma comunque dominando e mostrando di poter rialzare la testa verso quella qualificazione ai playoff che rimane il principale obiettivo, soprattutto avendola già timbrata due volte in epoca recente.

Scafati invece ha battuto Pistoia in una delicatissima sfida diretta per la salvezza: la Givova avrebbe potuto affondare ancor più e rendere più complessa la sua situazione, invece ha fatto valere il fattore campo e adesso può guardare con maggiore fiducia ai prossimi impegni. A cominciare dalla diretta di Pesaro Scafati, che sarà comunque tosta; aspettando che arrivi la palla a due possiamo sicuramente approfondire alcuni degli aspetti principali che potrebbero venire raccontati da questa partita della Vitrifrigo Arena.

DIRETTA PESARO SCAFATI: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Pesaro Scafati porta in dote una partita tra due squadre che certamente non hanno iniziato bene la loro stagione, ma che vincendo una settimana fa potrebbero aver dato una svolta al campionato: è ancora troppo presto per giudicarlo e ovviamente questa sera una delle due si fermerà nuovamente, ma intanto è interessante il modo in cui la Vuelle è andata a fare la voce grossa a Brindisi, contro una squadra sicuramente in difficoltà ma che davanti al suo pubblico avrebbe potuto ritrovarsi, invece è stata battuta nettamente con Pesaro che adesso vuole confermarsi.

Scafati naturalmente punta la salvezza come obiettivo principale, al momento senza guardare oltre; il talento dell’infinito David Logan, straripante nella vittoria su Pistoia, potrebbe anche condurre la Givova a caccia dei playoff ma è chiaro che Stefano Sacripanti debba comunque tenere i piedi ben piantati a terra e affrontare una partita dopo l’altro senza troppi voli pindarici. Certo, fare il blitz alla Vitrifrigo Arena potrebbe dare un altro sapore a questo campionato di Serie A1…











