Diretta Tortona Milano/ Risultato live, streaming video tv: è un big match! (basket A1, 22 ottobre 2023)

Tortona Milano, che sarà diretta dagli arbitri Beniamino Manuel Attard, Andrea Bongiorni e Marco Catani, si gioca alle ore 18:15 di domenica 22 ottobre: siamo al PalaEnergica di Casale Monferrato, per la quarta giornata di basket Serie A1 2023-2024. Partita davvero intrigante: sembra davvero in ripresa la Bertram che, dopo aver perso le prime due partite della stagione (Supercoppa compresa) arriva al big match dal successo in volata a Varese, ha dunque vinto due match in serie e si è rilanciata verso l’obiettivo, che sarebbe innanzitutto la Top 4 della regular season.

L’Olimpia ha invece ripreso la sua marcia battendo Reggio Emilia al Forum, dopo l’inatteso ko di Napoli contro una squadra che ha comunque dimostrato il suo valore; l’impegno in Eurolega potrebbe influire su questa corazzata ma nelle ultime stagioni non è stato esattamente così, anche se bisognerà valutarlo strada facendo. Adesso possiamo vedere qualche tema principale circa la partita scintillante che ci attende al PalaEnergica, non vediamo l’ora che scatti il momento della diretta di Tortona Milano per scoprire chi riuscirà a prendersi la vittoria nel big match.

La diretta tv di Tortona Milano sarà fornita su DMAX, dunque per la partita di Serie A1 avremo un appuntamento in chiaro per tutti, perché il canale di riferimento è al numero 52 del televisore. L’altro modo per assistere a questo match di basket sarà quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN, che ha acquistato i diritti per trasmettere l’intera programmazione di questo torneo, chiaramente con una visione in diretta streaming video. Da ricordare che su www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili su questo match e sulla Serie A1, tabellino play-by-play e boxscore statistico ma anche appunto il calendario del torneo e la classifica.

La diretta di Tortona Milano rappresenta realmente un big match: nelle ultime due stagioni, che sono anche le uniche vissute in Serie A1, la Bertram ha dimostrato di potersi sedere al tavolo delle grandi e l’anno scorso ha anche concretamente lottato per vincere la regular season, mentre nell’annata precedente aveva raggiunto un’incredibile e storica finale di Coppa Italia. Parliamo di una squadra consapevole dei suoi mezzi e ottimamente allenata da Marco Ramondino che però, non essendo più una sorpresa per nessuno, adesso deve realmente giocare secondo lo status che le compete, e potrebbe non essere immediato.

Milano qualche problema ce l’ha: dagli attacchi mediatici a Kevin Pangos, forse con la necessità di trovare un nuovo playmaker, alla convivenza tra Shavon Shields e Nikola Mirotic che per il momento procede ancora a singhiozzo, passando per quelle domande strutturali in mano a Ettore Messina, per esempio sulle rotazioni da operare in un roster infinito nel quale potenzialmente sono tutti titolari. In tutto questo l’Olimpia ha comunque vinto due partite su tre e sa che il suo campionato si gioca su lungo periodo: ad ogni modo, vincere sul campo della Bertram Tortona sarebbe già oggi un ottimo attestato di superiorità.











