DIRETTA MILANO PESARO/ Video streaming tv: le dichiarazioni di Ettore Messina

DIRETTA MILANO PESARO: PARLA MESSINA

Mentre si avvicina sempre più la diretta di Milano Pesaro, torniamo per un attimo a sabato e rileggiamo il commento di coach Ettore Messina sulla vittoria della sua Olimpia Milano nella prima partita dei quarti di finale dei playoff scudetto: “Ci sono state due indicazioni positive oggi (sabato, ndR), la prima è che abbiamo vinto ovviamente e la seconda è che siamo entrati bene nella serie. Detto questo è stata solo una partita appunto e adesso spetta a noi resettare e prepararci bene per Gara 2 che senza dubbio presenterà insidie differenti”.

Coach Messina aveva poi approfondito anche alcuni argomenti legati alle prestazioni dei singoli e al minutaggio di alcuni dei suoi ragazzi: “Sono state importanti le partite di Billy Baron e Gigi Datome perché quando almeno uno dei nostri tiratori è in giornata poi diventa tutto più agevole anche per gli altri. Nel primo tempo ero sinceramente un po’ preoccupato, nonostante il vantaggio, perché avevo utilizzato troppo sia Napier che Baron. Noi non possiamo permetterci di spremerli troppo. Nel secondo tempo, abbiamo potuto risparmiarli perché i segnali arrivati dal secondo quintetto sono stati incoraggianti”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA MILANO PESARO STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Milano Pesaro sarà garantita in chiaro per tutti, dal momento che questa sarà la partita del giorno trasmessa sul canale DMAX (numero 52), possibilità che va ad aggiungersi alla diretta streaming video di Milano Pesaro che sarà garantita sulla piattaforma Eleven, che trasmette tutte le partite della Serie A di basket, naturalmente anche durante i playoff scudetto.

MILANO PESARO: UNA PASSEGGIATA…

Milano Pesaro, diretta dagli arbitri Paternicò, Attard e Percivalle, si giocherà con palla a due alle ore 21.00 di questa sera, lunedì 15 maggio 2023, ancora al Mediolanum Forum di Assago (Milano), che è la sede delle prime due partite di questa serie dei quarti dei playoff della Serie A di basket tra EA7 Emporio Armani Milano e Carpegna Prosciutto Pesaro che profuma di storia, dal momento che Olimpia Milano e Victoria Libertas (fatte le debite proporzioni) hanno scritto tantissime pagine gloriose per la pallacanestro italiana.

Stando all’attualità, ricordiamo che naturalmente oggi la diretta di Milano Pesaro sarà valida come gara-2 di questi quarti che sono cominciati sabato pomeriggio con la vittoria milanese per 94-68 sempre al Forum e poi si sposteranno nelle Marche per gara-3 e anche per l’eventuale gara-5, con ritorno ad Assago solo qualora dovesse rendersi necessaria la “bella”. Stasera naturalmente Milano vorrà bissare il successo per ipotecare la serie, mentre gli ospiti cercheranno l’impresa per rimettere tutto clamorosamente in discussione, ammesso che ciò sia possibile. Che cosa ci dirà la diretta di Milano Pesaro?

DIRETTA MILANO PESARO: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Milano Pesaro, dobbiamo ricordare che questa è la serie sulla carta più squilibrata nei quarti dei playoff, tra l’Olimpia capolista e i marchigiani ottava forza della stagione regolare, che non avrebbero nemmeno disputato i playoff senza la penalizzazione che ha fatto scivolare Varese indietro in classifica. Sabato pomeriggio, gara-1 praticamente non ha avuto storia, dal momento che il vantaggio dell’Olimpia Milano era in doppia cifra già al termine del primo quarto e ha poi toccato il +21 (54-33) all’intervallo lungo, per cui il secondo tempo è stato una sorta di “garbage time” (per dirla all’americana) per completare una partita che aveva già indicato in modo chiaro chi sarebbe stata la squadra vincitrice.

Ettore Messina si è così potuto permettere una ampia rotazione dei suoi giocatori e undici di loro sono andati a referto, con i 19 punti di Billy Baron e i 17 di Gigi Datome in particolare evidenza, d’altronde è quasi inutile evidenziare che la profondità della rosa è naturalmente una delle principali differenze fra Milano e Pesaro, con il grande ex Jasmin Repesa che dovrà inventarsi qualcosa per rendere più incerta una serie che sembra senza storia. Potranno esserci colpi di scena stasera oppure la diretta di Milano Pesaro andrà secondo logica anche in gara-2?











