Diretta/ Milano Piacenza (risultato 0-1) video streaming Rai: Ricine colpisce! (SuperLega, 29 ottobre 2023)

DIRETTA MILANO PIACENZA (RISULTATO LIVE 0-1): FINE PRIMO SET

Nel contesto della diretta di volley tra Milano e Piacenza, al termine del primo set il risultato vede Piacenza in vantaggio per 1-0. Un punto chiave è stato l’eccezionale prestazione di Ricine, che ha lasciato un segno indelebile nella fase iniziale della partita.

Diretta/ Conegliano Milano (risultato finale 3-1): trionfa l'Imoco! (Supercoppa volley, 28 ottobre 2023)

La prova di Ricine è stata notevole, con il giocatore che ha dimostrato abilità e determinazione sul campo. Potrebbe aver contribuito significativamente al successo di Piacenza nel primo set, che ora si trova in vantaggio. La capacità di Ricine di gestire le situazioni cruciali e di mettere a segno giocate decisive ha certamente influenzato il corso della partita. La tensione è palpabile, e la partita di volley promette emozioni e azioni di alta qualità. (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta Busto Arsizio Novara/ Risultato live, streaming video tv: testa-coda! (volley A1, 29 ottobre 2023)

DIRETTA MILANO PIACENZA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Sta finalmente per prendere il via la diretta di Milano Piacenza, e allora possiamo ricordare le due grandi imprese cui accennavamo in precedenza, e che fanno riferimento alla passata stagione. Qualificatasi con l’ottava testa di serie ai playoff, Milano aveva incrociato una Perugia che in quella regular season aveva vinto tutte le partite lasciando per strada solo uno dei 66 punti disponibili: sotto 1-0 e 2-1, recuperato in entrambe le occasioni al tie break, era clamorosamente andata a vincere gara-5 al PalaBarton prendendosi la semifinale, che aveva condotto 2-1 su Civitanova prima di venire rimontata e venire eliminata.

Giuseppe Brusi è morto/ Storico dirigente della pallavolo, fece grande Ravenna (27 ottobre 2023)

Piacenza invece da numero 6 del seeding si era trovata 0-2 contro Modena: serie sostanzialmente chiusa che, invece, la Gas Sales aveva incredibilmente riaperto per poi spuntarla al tie break al PalaPanini. La semifinale era stata contro Trento: scenario identico, 2-0 Itas ma doppio 3-0 di Piacenza per forzare una gara-5 che questa volta era andata agli avversari. Ora chiaramente si proverà a replicare, ma intanto quello dell’Allianz Cloud sarà un big match: mettiamoci comodi e lasciamo parlare il taraflex, perché la diretta di Milano Piacenza sta davvero per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA MILANO PIACENZA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milano Piacenza sarà fornita dalla televisione di stato: l’appuntamento con questa partita di SuperLega è infatti su Rai Sport, canale che come sempre trovate al numero 57 del vostro telecomando e che vi permetterà di seguire il match anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e visitando il sito di Rai Play oppure attivando la relativa app. Ricordiamo poi che la visione della sfida sarà disponibile in mobilità anche sul portale Volleyballworld.net, ma in questo caso dovrete aver sottoscritto un abbonamento al servizio. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI MILANO PIACENZA SU RAIPLAY

MILANO PIACENZA: GRANDI AMBIZIONI!

Milano Piacenza, partita diretta dagli arbitri Stefano Cesare e Fabrizio Saltalippi, si gioca alle ore 16:30 di domenica 29 ottobre: siamo all’Allianz Cloud, per la seconda giornata di volley SuperLega 2023-2024. È un big match, senza se e senza ma: all’esordio Milano ha perso al tie break contro Modena ma rimane una squadra capace di replicare quanto fatto lo scorso anno, ovvero timbrare una splendida semifinale, e in più magari metterci il carico per diventare davvero una corazzata del nostro campionato, quello che chiaramente sarebbe l’obiettivo finale del club.

Parlando di imprese non è da meno Piacenza, che intanto ha aperto la sua stagione con un 3-0 a Padova: la Gas Sales infatti ha vinto a sorpresa la Coppa Italia e poi allo stesso modo ha raggiunto la semifinale playoff, con una rimonta straordinaria e mettendo paura anche a quella Trento che avrebbe poi vinto lo scudetto. Insomma: ci aspettiamo grandi cose dalla diretta di Milano Piacenza, e aspettando che la partita prenda il via possiamo fare qualche considerazione sui temi principali che potrebbero emergere dal taraflex dell’Allianz Cloud.

DIRETTA MILANO PIACENZA: RISULTATI E CONTESTO

Avvicinandoci alla diretta di Milano Piacenza dobbiamo dire che il compito riservato a queste due società è tutt’altro che semplice: sovvertire l’ordine costituito nella SuperLega, perché le ultime stagioni ci hanno detto chiaramente che ci sono tre squadre (Civitanova, Perugia e Trento) che sono nettamente superiori alle altre con Modena che sta studiando per tornare grande, dunque per vincere bisogna fare i conti innanzitutto con queste tre corazzate e, nella migliore delle ipotesi, bisognerebbe farne fuori almeno due in una serie playoff per pensare di mettere le mani sullo scudetto.

L’anno scorso però ci ha anche detto che Milano e Piacenza sono andate davvero vicine a fare il colpo grosso e sfidarsi per il titolo: è mancato il centesimo per fare l’euro ma la strada intrapresa è assolutamente quella giusta, adesso chiaramente è iniziato un nuovo campionato e si è resettato tutto, di conseguenza bisogna ripartire nella consapevolezza di potersi ripetere ma anche che per farlo dovranno incastrarsi determinati fattori. Intanto sarà interessante scoprire cosa succederà nella diretta di Milano Piacenza, il campo tra poco fornirà il suo responso…











© RIPRODUZIONE RISERVATA