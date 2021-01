Diretta Milano Reggio Emilia/ Streaming video tv: la capolista al Forum (basket A1)

DIRETTA MILANO REGGIO EMILIA: GIORNI INTENSI PER L’OLIMPIA

Milano Reggio Emilia sarà diretta dagli arbitri Alessandro Martolini, Alessandro Nicolini e Sergio Noce, e si gioca alle ore 12:00 di domenica 17 gennaio presso il Mediolanum Forum: è la partita che apre ufficialmente il girone di ritorno nel campionato di basket Serie A1 2020-2021, siamo infatti arrivati alla 16^ giornata e l’Olimpia difende il primo posto che ha conquistato con una prima parte di torneo dominante, segnata da una sola sconfitta (in casa contro Brindisi) e con la conferma di avere un roster nettamente superiore a tutte le avversarie, in attesa che arrivino i playoff per giocarsi lo scudetto.

Tutto sommato ha fatto bene anche la Unahotels, che nella post season potrebbe esserci se riuscirà a trovare la continuità nei risultati; gli emiliani arrivano dalla netta sconfitta di Venezia che ha leggermente ridimensionato il periodo ma non chiaramente quelle che sono le ambizioni per un’annata che potrebbe essere quella del riscatto. Non resta che attendere dunque la diretta di Milano Reggio Emilia, ma nel frattempo possiamo fare una rapida valutazione circa i temi principali che sono legati a questa partita, analizzando il momento.

DIRETTA MILANO REGGIO EMILIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milano Reggio Emilia non sarà una di quelle che per questo turno di campionato vengono trasmesse sui canali della nostra televisione: l’alternativa rimane come sempre la piattaforma Eurosport Player, alla quale bisogna essere abbonati e che fornisce l’intero programma delle gare di Serie A1 in diretta streaming video. Sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete poi tutte le informazioni utili liberamente consultabili: il tabellino play-by-play, le statistiche di squadre e giocatori, la classifica del campionato e i contenuti multimediali.

DIRETTA MILANO REGGIO EMILIA: RISULTATI E CONTESTO

Ovviamente Milano Reggio Emilia è una partita nella quale l’Olimpia parte nettamente favorita, ma che potrebbe essere meno scontata del previsto: la squadra di Ettore Messina ha infatti attraversato giorni particolarmente intensi, perché dopo aver vinto a Madrid in Eurolega è rimasta bloccata da una forte nevicata che ha colpito la capitale spagnola, ha dovuto ritardare il rientro in Italia e in questo modo non ha potuto giocare a Cremona in campionato. Poi però sono arrivati i due impegni ravvicinati in Eurolega; anche i campioni di Milano possono accusare stress e fatica e, vista la situazione di classifica, potrebbe anche starci una giornata con meno intensità del previsto. Bisognerà chiaramente valutare se Reggio Emilia sarà in grado di approfittarne: la Unahotels potrebbe ancora qualificarsi alla Final Eight di Coppa Italia, questa partita però è ininfluente e il destino di Antimo Martino e dei suoi ragazzi è legato proprio all’Olimpia, che martedì recupererà il match contro la Vanoli. Verrebbe quasi da pensare che sia meglio perdere questa sera così che la capolista vada a Cremona con maggiore tranquillità, ma naturalmente in casa reggiana non si faranno calcoli…



