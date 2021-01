Diretta Milano Valencia/ Streaming video tv: Olimpia, sfida playoff (Eurolega)

DIRETTA MILANO VALENCIA: L’OLIMPIA TENTA IL BIS SPAGNOLO!

Milano Valencia, in diretta dal Mediolanum Forum di Assago con palla a due fissata alle ore 20.45 di questa sera, martedì 12 gennaio 2021, è una partita valida per la diciannovesima giornata della lunghissima stagione regolare di Eurolega 2020-2021, che questa settimana ci propone un doppio turno. Ormai entrati nel girone di ritorno, siamo dunque in una fase molto delicata della stagione europea e la diretta di Milano Valencia ci presenterà una sfida molto importante proprio per la lotta a centro gruppo, con obiettivo la qualificazione ai playoff della massima competizione continentale. L’Olimpia Milano e il Valencia sono infatti appaiati a quota dieci vittorie, anche se la squadra di Ettore Messina ha una partita ancora da recuperare e potrebbe dunque essere considerata davanti in classifica rispetto agli spagnoli con cui condivide il settimo posto. In ogni caso, ci penserà la partita di stasera a sciogliere la parità e per Milano è una occasione d’oro: bellissima la vittoria sul campo del Real Madrid venerdì scorso, ma ancora più fondamentale è la continuità di risultati per entrare fra le prime otto della Eurolega.

DIRETTA MILANO VALENCIA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Milano Valencia non sarà trasmessa su Eurosport 2, salvo variazioni di palinsesto: l’appuntamento sarà comunque riservato agli abbonati della televisione satellitare tramite il servizio Eurosport Player, che fornisce tutte le partite di Eurolega in diretta streaming video; sul sito ufficiale www.euroleague.net troverete invece tutte le informazioni utili sulla partita, come il tabellino play-by-play e le statistiche di giocatori e squadre, e naturalmente gli altri contenuti d’interesse legati alla competizione di basket.

DIRETTA MILANO VALENCIA: IL CONTESTO

Presentando la diretta di Milano Valencia, abbiamo già evidenziato l’importanza della posta in palio. L’Olimpia è riuscita a vincere due volte contro il Real Madrid in questa stagione della Eurolega e ha sfiorato l’impresa anche contro il Cska Mosca, perdendo solo ai tempi supplementari, ma a volte è caduta in partite sulla carta più abbordabili – posto che in Eurolega naturalmente il livello è altissimo contro chiunque. In particolare, il tallone d’Achille di Milano sembrano essere le partite in casa, dal momento che sei successi su dieci sono maturati in trasferta: vero che giocando a porte chiuse il fattore campo non è così importante, ma sole quattro affermazioni al Forum sono davvero poche per l’Olimpia di coach Ettore Messina, che deve migliorare sotto questo aspetto se vorrà entrare fra le prime otto squadre d’Europa, obiettivo certamente alla portata per questa Milano. La sfida contro Valencia di questa sera sarebbe l’occasione perfetta per piazzare uno scatto che potrebbe anche risultare decisivo in questa lunga corsa…



© RIPRODUZIONE RISERVATA