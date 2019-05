Diretta Milano Sassari/ Streaming video e tv: Dinamo avanti (semifinale gara-2)

Milano Sassari, partita diretta da Roberto Begnis, Gianluca Sardella e Gabriele Bettini, si gioca alle ore 20:45 di venerdì 31 maggio: gara-2 della semifinale playoff di basket Serie A1 2018-2019 riparte dalla vittoria con cui la Dinamo ha espugnato il Mediolanum Forum, prendendo immediatamente il vantaggio nella serie e girando il fattore campo. E’ stata una sfida davvero equilibrata, ma la squadra di Gianmarco Pozzecco ha dimostrato di crederci maggiormente: reduce da una strepitosa striscia di successi il Banco di Sardegna ha allungato in maniera inesorabile nel finale, andando a prendersi un primo punto che adesso può essere fondamentale. L’Olimpia si è trovata in questa situazione anche nel primo turno contro Avellino: aveva dovuto aspettare gara-4 per ribaltare nuovamente l’inerzia, qui le cose rischiano di essere più complesse perchè l’avversario è decisamente più ostico. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Milano Sassari; nel frattempo possiamo andare a leggere alcuni dei temi principali legati a gara-2 della semifinale playoff.

DIRETTA MILANO SASSARI: RISULTATI E CONTESTO

Come detto, Milano Sassari è stata una partita equilibrata per quanto riguarda il primo episodio della serie: la Dinamo ha allungato nei periodi “pari”, nei quali ha totalizzato un inequivocabile 36-51, e in particolare nell’ultimo quarto della partita ha saputo sbrogliare la matassa. Tre i grandi protagonisti della partita: Stefano Gentile, Achille Polonara e Rashawn Thomas hanno chiuso con 64 punti e 16 rimbalzi complessivi tirando 26/36 dal campo. Un fattore che naturalmente ha lasciato più che soddisfatto Gianmarco Pozzecco, perchè Sassari ha saputo trovare energie e risorse anche da giocatori – a parte Thomas – che solitamente fanno piccole cose utili ma non riempiono il tabellino statistico. La Dinamo inoltre ha vinto la partita avendo 4 punti e 2/9 dalla coppia Marco Spissu-Jack Cooley, e tirando con il 31,6% dall’arco: se gli isolani possono espugnare il Mediolanum Forum anche con percentuali basse da 3 punti, solitamente l’arma migliore, appare chiaro come Milano possa andare in difficoltà. Tuttavia, è anche vero che l’Olimpia potrebbe facilmente essere ben diversa da quella che ha giocato mercoledì sera: anche per questo gara-2 della serie si prospetta davvero entusiasmante, vedremo come andranno le cose…



