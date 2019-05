Diretta Milano Sassari/ Streaming video Rai: al Forum gara-1 di semifinale (playoff)

Milano Sassari, partita in diretta dal Mediolanum Forum, si gioca alle ore 20:45 di mercoledì 29 maggio ed è gara-1 della semifinale playoff di basket Serie A1 2018-2019: torna una grande rivalità tra due squadre che hanno disputato una straordinaria semifinale quattro anni fa, nella stagione in cui la Dinamo aveva festeggiato uno storico scudetto. Oggi invece il Banco di Sardegna arriva dal successo in Europe Cup, ma soprattutto da un’impressionante striscia di 19 partite senza sconfitte: avendo liquidato Brindisi in tre partite, ha potuto riposare per un’intera settimana, e questo potrebbe essere un fattore importante in una serie nella quale la squadra di Gianmarco Pozzecco dovrà necessariamente vincere almeno una partita fuori casa per qualificarsi alla seconda finale della sua storia. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Milano Sassari, e soprattutto se l’Olimpia avrà recuperato sul piano fisico dopo la battaglia del primo turno contro Avellino, risoltasi soltanto in gara-5.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milano Sassari sarà disponibile sia sulla televisione di stato che per gli abbonati al satellite: nel primo caso i canali sono Rai Sport e il suo gemello Rai Sport +, mentre nel secondo bisognerà selezionare Eurosport 2 sul proprio decoder. Naturalmente sarà possibile seguire la partita in diretta streaming video visitando senza costi il sito www.raiplay.it; in alternativa c’è come sempre la piattaforma Eurosport Player, che fornisce ai suoi clienti tutte le gare del campionato di Serie A1. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

RISULTATI E CONTESTO

Dunque sarà di nuovo Milano Sassari: nel 2015 la Dinamo aveva fatto un capolavoro eliminando l’Olimpia campione d’Italia, e volando in finale per poi battere Reggio Emilia. Tre serie, tre volte il fattore campo girato da Meo Sacchetti e i suoi ragazzi: lo scudetto era stato meritatissimo, e qualcuno dice che lo sarebbe anche oggi visto che il Banco di Sardegna non conosce una sconfitta dall’inizio di marzo e che è per distacco la squadra più in forma delle quattro che sono arrivate in semifinale. L’Olimpia, come detto, arriva dalla serie vinta contro Avellino: pronti via, si è trovata sotto 0-1 e dopo la terza partita aveva le spalle al muro ma ha saputo cogliere un successo netto al PalaDelMauro per poi controllare senza troppi problemi gara-5. Il tutto senza il suo leader Mike James: lo statunitense resta in dubbio per questa sera, e contro Sassari la sua assenza potrebbe pesare ben di più rispetto a quanto visto contro la Scandone. Non resta dunque che restare in attesa della palla a due: la prima partita della serie di semifinale potrebbe già dirci molto rispetto all’andamento di una sfida che si preannuncia realmente entusiasmante.



