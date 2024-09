VIDEO SASSARI SCAFATI, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Al Palasport Roberta Serradimigni la Givova Scafati ha la meglio sulla Dinamo Sassari vincendo in trasferta per 97 ad 86 come vedremo nel video della sintesi e degli highlights della serata. Nel primo tempo i gialloblu sembrano volere mettere subito le cose in chiaro prendendo presto in mano il controllo delle operazioni così da forzare i biancoblu ad inseguirli sin dalle primissime battute della partita.

I minuti passano ed il copione del match ammirato in avvio non sembra cambiare spingendo quindi i campani a chiudere avanti all’intervallo lungo, in ogni caso con un margine di vantaggio di appena quattro punti che i sardi, apparsi un po’ in affanno nel tenere il passo dei rivali, dovranno cercare di recuperare nel corso della ripresa.

Nel secondo tempo però la storia si ripete e la compagine allenata da coach Akin non sembra affatto intenzionata a concedere regali ai rivali di giornata nonostante lo spirito con cui gli uomini di coach Cappelletti sono rientrati sul parquet, aspetto questo che aveva anche consentito loro di aggiudicarsi il parziale.

Nel finale però i salernitani ritrovano la brillantezza che li aveva contraddistinti in avvio di gara ed annichiliscono i sassaresi con un 34 a 26 che spegne in modo definitivo le speranze di rimonta avversarie. I due punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo primo turno del massimo campionato italiano permettono alla Givova Scafati di raggiungere quota 2 nella classifica della Lega A di basket mentre la Dinamo Sassari non si muove, rimanendo infatti ferma a zero.

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come la Givova abbia meritato di ottenere questo successo a partite dalla miglior precisione complessiva al tiro, il 56.9% contro il 45.2% supportato anche soprattutto dalle triple e dei liberi segnati. I gialloblu hanno agito meglio a rimbalzo, 34 a 31 totali dei quali 6 a 15 in attacco e 28 a 16 in difesa, ma hanno comunque perso più palle, 11 a 10, rubato meno possessi, 3 a 6, ed eseguito meno stoppate, 1 a 3, rispetto ai sardi. Il miglior marcatore assoluto della serata è stato il numero ventiquattro Michal Sokolowski grazie ai 30 punti messi a segno per la Dinamo. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, la squadra più scorretta della serata è stata il Banco di Sardegna Sassari, a causa del 23 a 18 nel computo dei falli personali.

DINAMO SASSARI – Bendzius, Bibbins, Fobbs, Renfro, Sokolowski. Coach: Cappelletti. GIVOVA SCAFATI – Cinciarini, Gray, Pinkins, Sorokas, Stewart. Coach: Akin.

