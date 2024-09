DIRETTA TRIESTE MILANO: IL RITORNO DELL’ALLIANZ!

La diretta Trieste Milano ci conduce verso quello che sarà il primo lunch match nella stagione del campionato di basket Serie A1 2024-2025: si gioca infatti alle ore 12:00 di domenica 29 settembre presso il PalaTrieste, in una sfida ammantata di storia e che, come dato attuale, porta il ritorno dell’Alma nel massimo campionato di pallacanestro, ad un solo anno da quella che era stata una cocente delusione. Trieste ha dimostrato di saper lavorare molto bene ed è tornata al piano di sopra immediatamente, cosa affatto non scontata perché ben conosciamo le difficoltà di un campionato molto lungo come quello di Serie A2.

La prima è in casa, ma subito contro i campioni d’Italia: l’Olimpia Milano, che ha vinto gli ultimi tre scudetti, ha aperto la sua stagione mettendo in bacheca la Supercoppa e si è già tolta lo sfizio di vincere il primo trofeo stagionale, adesso però punta ai bersagli grossi che nello specifico sono il poker in Serie A1 e naturalmente quell’Eurolega che sta diventando una sorta di maledizione. Intanto scopriremo cosa succederà nella diretta Trieste Milano, una partita già molto interessante per testare le ambizioni non sono della neopromossa ma anche della stessa Olimpia.

La diretta tv di Trieste Milano sarà trasmessa su Eurosport 2: essendo il canale disponibile al numero 211 del decoder satellitare, il match in questione sarà riservato agli abbonati alla televisione satellitare che potranno godere anche dell’opzione della diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi. L’alternativa per assistere alla partita di basket Serie A1 è quella di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN, che garantisce in mobilità tutte le gare di questo campionato.

Verso la diretta Trieste Milano bisogna ovviamente puntare i fari sull’Olimpia, squadra che da tanti anni è una corazzata del nostro campionato ma che solo di recente è riuscita concretamente a convertire questo dominio in titoli costanti. C’è stato un periodo, anche nel corso della ventennale gestione di Giorgio Armani, in cui Milano faticava a tenere il livello delle migliori; adesso con tre scudetti in fila può dire di aver fatto tutto ciò che doveva fare sul piano nazionale, naturalmente dopo un titolo se ne vuole subito un altro ma in casa Olimpia il focus è soprattutto sull’Eurolega, e questo potrebbe condizionare la stagione.

Trieste invece inizia il suo ritorno in Serie A1 testandosi: i giuliani sanno bene che il campionato è livellato e che dunque si potrebbe anche pensare, con molta umiltà e senza correre troppo, di lottare anche per un posto nei playoff ma che al contrario, e per lo stesso motivo, anche la seconda retrocessione in tre anni può non essere un’ipotesi troppo peregrina. Sarà il campo a definire i vari rapporti di forza, certamente per Trieste aprire le danze con una vittoria su Milano sarebbe il massimo ma, per l’appunto, si procederà partita per partita scoprendo man mano quello che succederà nell’arco della stagione.