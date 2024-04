DIRETTA MILANO SCAFATI/ Video streaming tv: Billy Baron torna per i playoff? (basket A1, 21 aprile 2024)

DIRETTA MILANO SCAFATI: IL POSSIBILE RITORNO

Anticipando la diretta di Milano Scafati facciamo riferimento a un tema emerso in casa Olimpia negli ultimi giorni: la squadra di Ettore Messina potrebbe ritrovare Billy Baron per i playoff. La guardia di 33 anni ha avuto una stagione che definire travagliata è dire poco: ha giocato appena una partita in Serie A1 e tre in Eurolega. Nella competizione internazionale ha viaggiato a 2,3 punti, 2,3 rimbalzi e 3,0 assist con un utilizzo medio che non ha raggiunto 18 minuti, mentre in campionato l’unica apparizione di Baron è stata quella di Varese, chiusa con 0/3 al tiro e un recupero pe 0 punti in 8 minuti.

Era il 17 dicembre, mentre l’ultima partita con Milano risale al 28 dicembre, al Mediolanum Forum contro Baskonia. Si è anche detto che Baron fosse fuori dal progetto Olimpia, e che nel corso della stagione sarebbe stato ceduto; in realtà è rimasto a disposizione di Messina pur non vedendo il parquet per quattro mesi. Ora però sarebbe pronto a tornare in post season; da vedere chiaramente quale sarebbe la sua condizione fisica, ma avere un elemento di esperienza in più nelle rotazioni potrebbe comunque essere un aspetto positivo per una Milano che avrà bisogno di tutto l’aiuto necessario nella strada che può portare al terzo scudetto consecutivo. (agg. di Claudio Franceschini)

COME VEDERE MILANO SCAFATI IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

La diretta tv di Milano Scafati non sarà una delle tre disponibili nella 28^ giornata di Serie A1: c’è un solo modo per assistere a questa partita ed è quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN, che ha acquisito i diritti per trasmettere tutti i match del massimo campionato di basket. Potrete allora seguire questa sfida in diretta streaming video, ricordando che le informazioni utili (come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale) saranno liberamente consultabili sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it.

MILANO SCAFATI: OLIMPIA PER IL PRIMATO!

Milano Scafati, partita che viene diretta dagli arbitri Carmelo Paternicò, Fabrizio Paglialunga e Silvia Marziali, va in scena alle ore 17:00 di domenica 21 aprile: siamo al Mediolanum Forum per la 28^ giornata di basket Serie A1 2023-2024, e l’Olimpia continua la sua rincorsa al primo posto in regular season per avere il fattore campo in tutti i playoff. L’obiettivo è importante vista la concorrenza: in questo senso Milano ha centrato un bel colpo domenica scorsa, battendo Treviso in volata e rimanendo a una sola partita da Brescia, anche se in questo momento anche la Virtus Bologna è davanti.

Scafati invece si è salvata con la bella vittoria su Varese: la permanenza in Serie A1, seconda consecutiva, è stata meno tribolata rispetto a quella della passata stagione e non era affatto scontata, visti i problemi cui la Givova ha dovuto sopperire nel corso della stagione. I playoff d’altro canto sono abbastanza irraggiungibili, dunque saranno tre giornate con cui i campani cercheranno di chiudere al meglio senza troppe pressioni. Noi aspettiamo la diretta di Milano Scafati, e nel frattempo facciamo qualche rapida incursione nei temi principali della partita.

DIRETTA MILANO SCAFATI: L’OLIMPIA VUOLE RIPARTIRE

Prende il via tra poco la diretta di Milano Scafati: da circa una settimana e mezza l’Olimpia ha iniziato una parte di stagione che sarà decisiva per dirci se questo 2023-2024 andrà agli archivi come delusione o invece porterà una gioia che possa risollevare i giudizi. L’eliminazione dall’Eurolega è stata cocente: Milano era una squadra costruita per andare subito ai playoff e invece non ha giocato nemmeno il play in, chiaramente il tonfo è stato fragoroso ma ora, come detto, il terzo scudetto consecutivo può se non altro dare una svolta positiva a un’annata finora molto negativa.

Dall’altra parte c’è una Scafati che il suo obiettivo lo ha già timbrato, e che è contenta così: la Givova ha vinto 12 partite nel suo campionato ed è una cifra assolutamente importante per una squadra che pensava solo a salvarsi e lo ha fatto senza mai soffrire davvero. Per il terzo anno consecutivo in Serie A1 si proverà eventualmente ad alzare l’asticella con la corsa ai playoff, non troppe settimane fa Scafati era addirittura settima in classifica e dunque i presupposti per farlo ci sarebbero…











