DIRETTA/ Scandicci Milano (risultato 0-0) video streaming Rai: primo set, via! (volley, oggi 13 gennaio 2024)

DIRETTA SCANDICCI MILANO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Ci siamo, adesso sta per cominciare davvero la diretta di Scandicci Milano. Ci resta tuttavia il tempo per leggere qualche dichiarazioni e allora, rispettando il fattore campo, scegliamo le parole di Massimo Barbolini, allenatore della Savino Del Bene Scandicci, dopo la vittoria per 3-1 delle sue ragazze nella scorsa giornata di Serie A1 contro Busto Arsizio. Sul sito Internet della società toscana si legge quindi: “Siamo stati bravi a stare tranquilli nel momento in cui loro hanno preso il sopravvento e a rimettere in gioco la partita, e soprattutto nel terzo e quarto set a tenere un margine tale che ci ha permesso di giocare in scioltezza”.

L’analisi di Barbolini era poi proseguita con queste parole: “È ovvio che il nostro campionato è questo, se caliamo un attimo, e nel secondo set abbiamo sbagliato tanto e fatto parecchia fatica in attacco, dopo gli altri sono in grado di vincere. Noi abbiamo fatto bene il terzo e quarto set, ma dobbiamo ancora migliorare”. Di certo questa sera ci attende una partita che potrà dirci davvero tanto, allora non perdiamo altro tempo e cediamo senza ulteriori indugi la parola alle protagoniste della diretta di Scandicci Milano! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA SCANDICCI MILANO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Scandicci Milano sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport, canale numero 58 del telecomando e “casa” ormai abituale per il volley; ciò significa evidentemente che sarà disponibile anche la diretta streaming video di Scandicci Milano, offerta sempre per tutti tramite il sito oppure l’applicazione del servizio Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI SCANDICCI MILANO

ANTICIPO DI LUSSO

Scandicci Milano, in diretta dal Palazzo Wanny di Firenze, si gioca alle ore 21.00 di questa sera, sabato 13 gennaio 2024; sarà senza dubbio la partita di cartello che si giocherà per la sedicesima giornata del campionato di Serie A1 di volley femminile, cioè il terzo turno del girone di ritorno. La diretta di Scandicci Milano è naturalmente molto attesa perché mette di fronte due delle migliori formazioni in Italia e anche a livello internazionale – parliamo infatti di due delle nostre tre rappresentanti nella Champions League di pallavolo femminile.

Parlando del campionato di Serie A1, invece, si tratta delle due inseguitrici della capolista Conegliano: l’Allianz Vero Volley Milano, finalista scudetto nella scorsa stagione, è infatti seconda in classifica con 40 punti e precede proprio la Savino Del Bene Scandicci, che è in terza posizione con 38 punti e naturalmente punta a sfruttare il fattore campo per cercare un successo pieno, che varrebbe anche il sorpasso alla piazza d’onore della classifica. La posta in palio quindi è alta, le aspettative sono di una partita di altissimo livello tecnico e speriamo anche spettacolare: sarà davvero così nella diretta di Scandicci Milano?

DIRETTA SCANDICCI MILANO: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Scandicci Milano, possiamo quindi descrivere una sorta di match per il ruolo di prima sfidante di Conegliano. Per la Savino Del Bene Scandicci potrebbe essere il definitivo esame di maturità: tredici vittorie e due sconfitte nelle prime quindici giornate sono naturalmente numeri eccellenti, ma i due rovesci sono arrivati appunto contro Milano e Conegliano, quindi battere il Vero Volley in casa sarebbe un segnale di ulteriore crescita, mentre una nuova sconfitta confermerebbe che c’è ancora da lavorare per essere davvero alla pari delle altre due big – o almeno della seconda…

Dall’altra parte, per Milano naturalmente vincere varrebbe già una sorta di ipoteca almeno sulla seconda posizione alla fine della stagione regolare, che assegnerebbe il fattore campo in quella che potrebbe poi essere una semifinale dei playoff scudetto, a meno che qualcuno riesca a scavalcare l’Imoco e ovviamente senza sottovalutare che c’è anche Novara che punta almeno al terzo posto. Per l’Allianz finora in campionato quattordici vittorie su quindici partite giocate, perdendo dunque solamente il match contro Conegliano: espugnare il campo della terza forza sarebbe un messaggio molto chiaro, come finirà la diretta di Scandicci Milano?











