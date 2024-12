DIRETTA MILANO STELLA ROSSA: PER CRESCERE ANCORA

C’è grande attesa per la diretta Milano Stella Rossa, che ci attende alle ore 20.30 di questa sera, mercoledì 4 dicembre 2024, naturalmente presso l’Unipol Forum di Assago per la tredicesima giornata di Eurolega, che apre un nuovo doppio turno per la massima competizione del basket europeo. Infatti l’EA7 Emporio Armani Milano è in serie positiva e l’Olimpia quindi si sta rimettendo in carreggiata dopo il difficile inizio di stagione: il bilancio adesso è in perfetto equilibrio, con sei vittorie e altrettante sconfitte.

C’è quindi l’occasione nella diretta Milano Stella Rossa per fare un ulteriore passo in avanti, anche perché la situazione di classifica è esattamente la stessa, con il 50% di successi, per gli ospiti serbi della Stella Rossa Meridianbet Belgrado, avversario quindi impegnativo ma comunque alla portata, specie per l’Olimpia Milano delle ultime settimane. Sarebbe prezioso sfruttare al meglio il doppio turno che proporrà il Villeurbanne, ma pensiamo a un passo alla volta: cosa ci dirà stasera la diretta Milano Stella Rossa?

MILANO STELLA ROSSA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERE LA PARTITA

La rimonta dell’Olimpia è tutta da seguire, allora ricordiamo che la diretta Milano Stella Rossa in tv è come sempre sui canali della televisione satellitare, dal momento che l’Eurolega è una esclusiva di Sky Sport per i propri abbonati, anche con la diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go o Now Tv, ma in questo caso anche sulla piattaforma DAZN, sempre tramite un abbonamento.

DIRETTA MILANO STELLA ROSSA: IL MOMENTO POSITIVO DELL’OLIMPIA

Abbiamo dunque già descritto per sommi capi il periodo felice dell’Olimpia, che arriva alla diretta Milano Stella Rossa in fiducia dopo gli ultimi successi, compreso il colpaccio contro il Fenerbahce. L’ultima in casa era stata invece due settimane fa contro il Maccabi Tel Aviv, per un’altra vittoria di grande valore tecnico. Più in generale, sono tre vittorie consecutive e cinque nelle ultime sei, peccato per lo scivolone a Berlino in una partita che si poteva benissimo vincere, altrimenti la risalita sarebbe ancora più evidente.

Questo comunque nulla toglie al fatto che l’Olimpia Milano sia una delle squadre più in forma di tutta l’Eurolega in questo momento, quindi bisogna sfruttare il trend positivo per migliorare ancora una classifica che solo un mese fa era decisamente più preoccupante e adesso invece inizia a sorridere agli uomini di Ettore Messina. La Stella Rossa ha la stessa classifica, ma ha perso due delle ultime tre, quindi si potrebbe mettere nel mirino il sorpasso, che è l’obiettivo dell’Olimpia nella diretta Milano Stella Rossa…