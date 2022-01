Diretta Milano Tortona/ Streaming video tv: un match del tutto inedito! (basket A1)

DIRETTA MILANO TORTONA: L’OLIMPIA BLINDA IL PRIMATO?

Milano Tortona è in diretta alle ore 17:30 di domenica 9 gennaio: il Mediolanum Forum di Assago ospita la partita valida per la 15^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2021-2022. Sfida intrigante: intanto un inedito assoluto nel panorama della pallacanestro italiana, e poi quello che potremmo definire un incrocio tra Davide e Golia. Da una parte abbiamo la squadra più titolata in Serie A, dall’altra una matricola che non aveva mai giocato nel massimo campionato; l’Olimpia, impegnata anche nella corsa ai playoff in Eurolega, ha chiaramente il favore del pronostico ma dovrà comunque stare attenta a non sottovalutare la Bertram.

Tortona infatti ha già dimostrato di potersela giocare, basti dire che ancora oggi è in corsa per un posto alla Final Eight di Coppa Italia e tra le sue vittorie in campionato figura quella ottenuta contro la Virtus Bologna; il periodo, tra Covid e partite rinviate, potrebbe anche fare il gioco dei piemontesi e allora sarà interessante valutare quello che succederà nella diretta di Milano Tortona, mentre aspettiamo che si giochi possiamo fare qualche breve analisi circa i temi principali che potrebbero emergere da questa bella serata al Mediolanum Forum.

DIRETTA MILANO TORTONA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milano Tortona sarà trasmessa su Eurosport 2, quindi rappresenta un’esclusiva per i clienti della televisione satellitare (il canale è al numero 212 del decoder di Sky). Da quest’anno sappiamo comunque che il broadcaster ufficiale della Lega è Discovery Plus, e dunque gli abbonati a questa piattaforma (a pagamento) potranno seguire questa e le altre sfide di basket Serie A1 in diretta streaming video. Per le altre informazioni utili, come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale, si potrà consultare liberamente il sito www.legabasket.it.

DIRETTA MILANO TORTONA: RISULTATI E CONTESTO

Milano Tortona avrà un esito scontato? Potrebbe non essere così: abbiamo detto che si tratta di un periodo particolare, le due squadre infatti hanno saltato due partite per poi riuscire a recuperarne almeno una pochi giorni fa, nel frattempo l’Olimpia si è vista posticipare qualche gara anche in Eurolega e chiaramente un calendario così modificato e frammentato può avere influito su una preparazione che solitamente è studiata a tavolino ben prima, soprattutto se una big deve affrontare tanti match e trasferte in un anno.

La Bertram Tortona poi, come abbiamo già detto, ha fatto ampiamente vedere quelle che sono le proprie qualità; magari a bocce ferme e in condizioni normali non potrebbe aspirare ad espugnare il Mediolanum Forum, ma il fatto che abbia battuto la Virtus Bologna ci dice che in gara secca potrebbe anche prendersi lo scalpo della capolista. Dovrà essere bravo Ettore Messina a non sottovalutare l’impegno, anche perché vincere per Milano significherebbe avvicinare la prima testa di serie nel tabellone di Coppa Italia; vedremo allora cosa succederà tra poco, quando finalmente la partita prenderà il via…

