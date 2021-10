Diretta Tortona Virtus Bologna/ La storica neopromossa e i campioni! (basket A1)

DIRETTA TORTONA VIRTUS BOLOGNA: PRONTO RISCATTO V NERE?

Tortona Virtus Bologna, partita diretta dagli arbitri Roberto Begnis, Christian Borgo e Matteo Boninsegna, prende il via alle ore 20:30 di sabato 30 ottobre: siamo al PalaFerraris per una partita intrigante, vale a dire quella che mette a confronto una neopromossa al primo massimo campionato di sempre – a proposito, questa è la 6virtus bologna^ giornata di basket Serie A1 2021-2022 – e una società storica della nostra pallacanestro, peraltro campione d’Italia. il secondo incrocio stagionale, visto che nei quarti di Supercoppa le V nere si erano imposte sulla strada verso il trofeo.

La Segafredo gioca per la seconda settimana consecutiva sul parquet di una neopromossa, e incredibilmente domenica scorsa ha perso a Napoli: primo ko stagionale dopo una serie di 9 vittorie (contando tutte le competizioni) e necessità di ripartire immediatamente, come la Bertram che per la prima volta è caduta in trasferta in Serie A1, battuta nettamente dall’Allianz Trieste. Sarà allora interessante vedere quello che succederà nella diretta di Tortona Virtus Bologna; mentre aspettiamo che si giochi facciamo qualche rapida valutazione sui temi che potrebbero emergere dalla partita.

DIRETTA TORTONA VIRTUS BOLOGNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Tortona Virtus Bologna sarà trasmessa su Eurosport 2, e dunque riservata agli abbonati della televisione satellitare che potranno seguirla al numero 211 del decoder di Sky. L’alternativa per tutti gli appassionati è da questa stagione Discovery +: diventato il broadcaster ufficiale del massimo campionato di basket, ne fornisce tutte le partite (previo abbonamento al servizio) e si tratterà dunque di una visione in diretta streaming video, mentre sul sito www.legabasket.it troverete come di consueto le informazioni utili sul match, soprattutto il tabellino play-by-play e le statistiche aggiornate in tempo reale.

DIRETTA TORTONA VIRTUS BOLOGNA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Tortona Virtus Bologna potrebbe essere una partita scontata, ma non si possono fare i conti senza l’oste in una stagione lunga e con una Segafredo che naturalmente punta al bersaglio grosso: significa che, dovendo giocare e vincere anche in Eurocup, la squadra campione d’Italia ha messo in conto qualche battuta d’arresto anche sorprendente, come appunto è stata quella del PalaBarbuto. Se vogliamo la Bertram si può dire sfortunata perché incrocia le armi con le V nere a una settimana da questa sconfitta.

Chiaramente adesso Sergio Scariolo e i suoi ragazzi tengono parecchio al riscatto, anche perché due sconfitte consecutive contro squadre che pochi mesi fa erano in Serie A2 potrebbero portare anche qualche strascico a livello di commenti negativi e dubbi. Anche per questo motivo dunque ci aspettiamo una prestazione di “risposta” da parte della Virtus Bologna, che certamente resta superiore anche solo guardando ai valori tecnici dei due roster; resta il fatto che Tortona sta facendo un onestissimo campionato e può essere un’interessante mina vagante nella corsa ai playoff, e dunque attenzione a cosa potrebbe succedere stasera…

