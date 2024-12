DIRETTA MILANO TRAPANI: L’OLIMPIA DEVE INSEGUIRE

La diretta Milano Trapani chiude, alle ore 19:00 di lunedì 23 dicembre, il programma della 12^ giornata per il campionato di basket Serie A1 2024-2025: dopo parecchi tempo torna un Monday Night anche in questo torneo e l’appuntamento all’Unipol Forum è di quelli scintillanti, perché si incrociano la corazzata Olimpia, vincitrice degli ultimi tre scudetti, e l’attuale seconda in classifica, ancor più sorprendente se pensiamo che si tratta di una neopromossa. Proprio gli Shark hanno fatto il colpo settimana scorsa: sono riusciti a spezzare la serie di Trento che era arrivata a dieci vittorie consecutive, e adesso possono davvero sognare in grande.

Per contro troviamo un’Olimpia che, clamorosamente, in questo momento non sarebbe nemmeno qualificata ai playoff: prima ancora bisogna parlare di Final Eight di Coppa Italia, Milano ha perso il derby a Varese ed è uscita dalle prime otto della classifica, uno scenario assurdo che, anche se parziale, deve far riflettere su determinati aspetti e forse anche su come sia cambiato il livello della nostra Serie A1. Noi siamo sicuri che la diretta Milano Trapani sarà un grande spettacolo, aspettando che la partita prenda il via proviamo a fare qualche ulteriore analisi sui suoi temi principali.

MILANO TRAPANI STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà a disposizione una tradizionale diretta tv per Milano Trapani: questa partita, come altre della 12^ giornata di Serie A1, sarà garantita solo su DAZN, che come sappiamo ha acquisito i diritti per trasmettere tutte le gare del principale campionato di basket. Per accedere a questa piattaforma è necessario aver sottoscritto un abbonamento; potrete assistere alla diretta Milano Trapani su dispositivi compatibili, come consolle o smart tv dotate di connessione a internet, oppure in diretta streaming video utilizzando apparecchi mobili quali PC, tablet o smartphone.

DIRETTA MILANO TRAPANI: REPESA TORNA AL FORUM

Sarà certamente appassionante la diretta Milano Trapani, che segnerà anche il ritorno (non per la prima volta) di Jasmin Repesa all’Unipol Forum: in due stagioni il tecnico croato ha vinto quattro trofei con l’Olimpia ma il suo addio non è stato troppo rimpianto, e anche questo ci dice di come i tifosi di Milano siano abituati ad essere sempre al top e a sollevare coppe, cosa che aumenta l’incredulità nel vedere la squadra di Ettore Messina arrancare al nono posto. Potremmo dire che la grande rimonta in Eurolega ha necessariamente tolto qualcosa in campionato, ma è chiaro che anche questo rappresenti un problema se non si riesce a reggere il doppio impegno settimanale.

Non ha chiaramente di questi problemi Trapani, che non ha mai nascosto le sue ambizioni e dunque vede Coppa Italia e playoff come un obiettivo minimo: praticamente centrato il primo traguardo, adesso gli Shark possono addirittura sognare il primo posto in regular season perché undici giornate sono già un indicatore abbastanza ampio di quale sia la competitività di questa squadra, che dopo la vittoria su Trento non si può più davvero nascondere e va all’Unipol Forum pensando di poter vincere, del resto già alla prima giornata aveva sfiorato il colpo grosso sul parquet della Virtus Bologna e dunque i valori ci sono tutti…