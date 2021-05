Diretta Milano Trento/ Streaming video Rai: ecco l’Olimpia ai playoff (quarti gara-1)

DIRETTA MILANO TRENTO: L’OLIMPIA INIZIA I PLAYOFF!

Milano Trento, che sarà diretta dagli arbitri Manuel Mazzoni, Andrea Bongiorni e Gianluca Capotorto, si gioca alle ore 17:30 di giovedì 13 maggio: al Mediolanum Forum va in scena gara-1 dei quarti di finale playoff di basket Serie A1 2020-2021. Finalmente ci siamo: la post season, nella quale l’Olimpia è chiamata a dimostrare di essere concretamente la prima della classe aspettando ovviamente il bersaglio enorme della stagione, la Final Four di Eurolega. In campionato ci si aspetta che Milano, testa di serie numero 1 del tabellone, possa arrivare in fondo e vincere lo scudetto; niente meno che questo, anche se non sarà scontato.

Ancora una volta l’Aquila ha conquistato i playoff, e nell’ultimo turno si è permessa di vincere in casa della Virtus Bologna: avrebbe anche potuto perdere per blindare l’ottavo posto (perché la stessa Olimpia ha battuto Cremona) ma comunque Lele Molin ha battuto un colpo non indifferente, lanciando idealmente una sfida a una squadra tremendamente superiore ma con la quale se la vuole giocare. Vedremo dunque come andranno le cose nella diretta di Milano Trento, intanto possiamo fare una rapida analisi sui temi principali che saranno legati a questa interessante gara-1 dei playoff.

DIRETTA MILANO TRENTO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milano Trento sarà trasmessa su Rai Sport + HD, al numero 57 del digitale terrestre: sarà dunque questo uno degli appuntamenti in chiaro per il primo turno dei playoff, ricordando ovviamente la possibilità di visitare il sito o l’app di Rai Play (senza costi aggiuntivi) per la mobilità. In alternativa, c’è sempre la piattaforma Eurosport Player che fornisce tutte le gare di basket A1, e dunque anche dei playoff: per questo servizio, che è in diretta streaming video, è però richiesta la sottoscrizione di un abbonamento. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA MILANO TRENTO: RISULTATI E CONTESTO

Milano Trento ci presenta una sfida sulla carta senza storia, ma questo in particolare per la forza di un’Olimpia che quest’anno ha davvero rotto gli indugi e può giocare per vincere tutto. Incamerate Supercoppa e Coppa Italia, ora è in corsa per Eurolega e campionato: sarebbe una stagione trionfale per Ettore Messina, che davvero è riuscito a trasformare questo ambiente aiutato anche dalla campagna acquisti. Vinto il testa a testa con Brindisi per il primo posto in regular season, Milano sa di poter battere qualunque avversaria in una serie di playoff anche se contro il Bayern ha seriamente rischiato di uscire; per quanto riguarda Trento, ancora una volta la troviamo alla post season e non possiamo fare a meno di celebrare la straordinaria continuità di questa società, che ha stravolto il suo roster dopo l’epopea di Maurizio Buscaglia ma ancora una volta, superando tante difficoltà e l’esonero di Nicola Brienza, si è presa il piatto grosso. Non ci sono troppe aspettative visto l’incrocio, ma anche per questo la Dolomiti Energia potrà giocare senza troppe pressioni e provare se non altro a prolungare la serie, l’approccio sarà importante e dunque attenzione già a quello che succederà questo pomeriggio…



