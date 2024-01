DIRETTA/ Milano Trento (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si gioca! (Volley, oggi 7 gennaio 2024)

DIRETTA MILANO TRENTO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Tutto è pronto per la diretta di Milano Trento, partita che avrà inizio fra pochissimi minuti per la Serie A1 di volley femminile, che torna dopo una “mezza” pausa. L’ultimo turno era stato disputato a Santo Stefano e per l’Allianz Vero Volley Milano fu una vittoria per 1-3 sul campo delle cugine lombarde di Busto Arsizio. Vittoria comunque non facile, che Paola Egonu aveva commentato con queste parole: “UYBA è stata brava, ma noi avremmo potuto fare molto meglio. Sono contenta della reazione della squadra e di aver portato a casa i tre punti.

Abbiamo ancora molto da migliorare, ma sarà una stagione molto combattuta fino all’ultimo contro Conegliano”. Sul sito ufficiale del Vero Volley possiamo leggere anche le parole della sua compagnia di squadra Nika Daalderop: “E’ stata una partita dura, le nostre avversarie hanno spinto molto. Abbiamo svoltato quando abbiamo iniziato a spingere al servizio, risultando poi più organizzate in difesa. Sono contenta della vittoria, ma è stata una gara difficile”. Adesso però non è più il tempo delle dichiarazioni, bensì di giocare: parola quindi al campo, perché comincia davvero la diretta di Milano Trento! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA MILANO TRENTO STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Milano Trento sarà riservata agli abbonati alla televisione satellitare, in quanto sarà visibile sul canale Sky Sport Arena. Questo significa logicamente che sarà disponibile anche la diretta streaming video di Milano Trento, accessibile agli abbonati tramite il servizio Sky Go oppure Now TV, ma anche su VolleyballWorld, servizio che è a sua volta riservato ai propri abbonati.

MILANO TRENTO: A SENSO UNICO?

Milano Trento, in diretta dall’Allianz Cloud, cioè il PalaLido del capoluogo lombardo, si gioca alle ore 19.30 di questa sera, domenica 7 gennaio 2024, sarà una partita che si giocherà per la quindicesima giornata del campionato di Serie A1 di volley femminile, che aprirà così il proprio anno solare 2024 con il secondo turno del girone di ritorno, che era stato aperto nel giorno di Santo Stefano, al quale ha fatto seguito una “mezza” sosta. Le feste stanno finendo, ma la diretta di Milano Trento garantirà comunque una serata allegra, sebbene sulla carta il pronostico sia chiuso.

L’Allianz Vero Volley Milano infatti è naturalmente ormai una delle grandi potenze della pallavolo italiana e anche internazionale, finalista scudetto nella scorsa stagione e capolista nel proprio girone di Champions League in questa stagione, oltre che seconda in classifica in Serie A1. Musica diversa per l’Itas Trentino, che è naturalmente una corazzata al maschile mentre fra le donne sta cercando di crescere ma l’impatto con la massima serie è stato tosto, come confermano 3 soli punti in classifica dopo le precedenti 14 giornate. Non dovrebbe esserci storia, salvo sorprese: potremo averle nella diretta di Milano Trento?

DIRETTA MILANO TRENTO: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Milano Trento, possiamo quindi descrivere una sorta di testa-coda, non in senso letterale perché il Vero Volley è alle spalle di Conegliano, ma naturalmente in termini tecnici è immensa la differenza fra le padrone di casa e le ospiti. Per Milano naturalmente questa è una partita da vincere, perché in casa contro il fanalino di coda sarebbe clamoroso scivolare per una squadra come l’Allianz, che finora in campionato ha vinto tredici partite su quattordici, perdendo dunque solamente il match contro Conegliano, alla quale la sfida tricolore è già lanciata.

L’Itas ha numeri esattamente opposti, cioè una vittoria e tredici sconfitte: c’è naturalmente tantissimo da crescere, sulla carta questa dovrebbe essere una partita più per “imparare” che per cercare punti sulla difficilissima strada verso la salvezza, chissà però se arriveranno segnali incoraggianti per Trento da questa trasferta al PalaLido. Molto conterà anche l’atteggiamento in una partita teoricamente senza storia: può essere una curiosità anche questa, la diretta di Milano Trento saprà regalarci qualche colpo di scena?











