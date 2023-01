Diretta Milano Trento/ Streaming video tv: l’Olimpia cerca riscatto! (basket A1)

DIRETTA MILANO TRENTO: ORMAI UNA CLASSICA!

Milano Trento è in diretta dal Mediolanum Forum, alle ore 16:15 di domenica 29 gennaio: partita valida per la 17^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2022-2023, sfida molto interessante che è diventata ormai un classico soprattutto grazie alla finale scudetto che l’Olimpia aveva vinto nel 2018 (4-2 nella serie) ma anche grazie ad altri incroci nei playoff che appunto hanno generato una bella rivalità. Oggi l’Olimpia è una squadra ferita, prima in classifica ma reduce dall’incredibile sconfitta di Reggio Emilia, contro il fanalino di coda del campionato, e dunque in cerca di riscatto.

Diretta/ Monaco Milano (risultato finale 101-88): l'Armani cede nell'ultimo quarto!

Trento invece ha battuto Varese, ed è stata una vittoria importante perché di fatto rappresentava una sfida diretta per rimanere ancorati alle prime quattro posizioni; la Dolomiti Energia ha fatto un bel salto in avanti e ora attende di giocare la Final Eight di Coppa Italia, dove chiaramente sarà presente anche l’Olimpia. Mentre ci avviciniamo alla diretta di Milano Trento possiamo provare a fare qualche altra rapida considerazione sui temi principali che potrebbero emergere da questa bella partita, il cui esito certamente rimane incerto almeno sulla carta.

DIRETTA/ Paris Trento (risultato finale 86-75): vittoria e dominio francese!

DIRETTA MILANO TRENTO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milano Trento viene trasmessa su Eurosport: la partita della 17^ giornata in Serie A1 è dunque disponibile soltanto per gli abbonati alla televisione satellitare, che nello specifico dovranno selezionare il canale 210 sul loro decoder Sky. Come noto poi tutti i match del massimo campionato di basket sono forniti dalla piattaforma Eleven Sports: in questo caso si tratterà di una visione in diretta streaming video potendo scegliere anche l’acquisto on demand, il servizio da poco tempo fa parte del pacchetto DAZN. Infine va detto che sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore, entrambi aggiornati in tempo reale.

Diretta/ Reggio Emilia Milano (risultato finale 73-68): la Unahotels resiste!

DIRETTA MILANO TRENTO: RISULTATI E CONTESTO

Nel parlare della diretta di Milano Trento dobbiamo certamente ricordare che la stagione dell’Olimpia si è complicata anche in virtù degli infortuni: senza ombra di dubbio la squadra di Ettore Messina era attrezzata per arrivare in fondo anche in Eurolega, ma ha pagato qualche assenza pesante e la competizione internazionale è tale che quando si entra in una spirale di risultati negativi è sempre difficile uscirne. Si è così generato l’ultimo posto in classifica; in campionato Milano è ancora in testa, ma certamente il ko del PalaBigi deve rappresentare un campanello d’allarme.

Per quanto riguarda Trento, in Serie A1 la squadra di Lele Molin sta dimostrando di poter rimanere in alta classifica in modo costante; bisogna chiaramente evitare che finisca come l’anno scorso (qualificazione in Coppa Italia ma playoff mancati) ma per il momento la Dolomiti Energia sta ampiamente rispettando il copione. Anche Trento però fatica enormemente in Eurocup, e questo purtroppo è un tema che si ripete rispetto alla passata stagione dove aveva fatto anche meglio; vincere al Mediolanum Forum potrebbe lanciare l’Aquila verso il terzo posto, dunque la partita è molto importante.











© RIPRODUZIONE RISERVATA