Diretta Milano Trento/ Streaming video tv: sfida al momento impari? (basket A1)

DIRETTA MILANO TRENTO: RIVALITÀ ACCESA!

Milano Trento si gioca in diretta dal Mediolanum Forum, alle ore 17:30 di domenica 3 ottobre: nella seconda giornata del campionato di basket Serie A1 2021-2022 torna una grande rivalità, che si è creata all’improvviso grazie a due serie playoff – una per lo scudetto – e dunque ha “accomunato” due realtà che hanno chiaramente una storia totalmente diversa. Se guardiamo ai risultati attuali, l’Olimpia reduce dall’esordio in Eurolega ha battuto Napoli in trasferta, senza nemmeno mettere la quarta (73 punti segnati) ma facendo mostra di un controllo senza patemi sull’avversario, riscattando parzialmente il ko in finale di Supercoppa.

DIRETTA BRESCIA TORTONA/ Streaming tv: quando la prima gioia della Bertram?

La Dolomiti Energia ha perso alla BLM Group Arena, ma non possiamo evitare di pensare alla sfortuna nel calendario: pronti via, Trento si è trovata a ospitare la Virtus Bologna campione d’Italia e, per l’appunto, una settimana dopo va a casa della più grande rivale per lo scudetto. Una partenza con 0-2 era da mettere in conto, ma vediamo comunque quello che succederà nella diretta di Milano Trento; aspettando che la partita si giochi, proviamo anche a fare qualche valutazione sui temi principali che sono legati a questa partita.

DIRETTA/ Brindisi Sassari (finale 89-80): la Happy Casa la chiude

DIRETTA MILANO TRENTO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milano Trento sarà trasmessa su Eurosport 2, dunque sarà un appuntamento riservato agli abbonati al satellite (il canale è il 211 del decoder Sky); abbiamo poi la grande novità della stagione che, come già detto, è il broadcaster Discovery + che fornirà tutte le gare del torneo nazionale. La visione sarà naturalmente in diretta streaming video e riservata agli abbonati; inoltre il sito ufficiale www.legabasket.it metterà a disposizione tutte le informazioni utili su questo match, come il tabellino play-by-play e il boxscore con le statistiche aggiornato in tempo reale.

Diretta/ Treviso Venezia (risultato finale 80-76): 20 punti per Tonut

DIRETTA MILANO TRENTO: RISULTATI E CONTESTO

Si avvicina la diretta di Milano Trento, che come detto potrebbe avere un esito scontato: sarà anche interessante vedere quali saranno le scelte che Ettore Messina opererà nel referto, perché il roster dell’Olimpia è lunghissimo e, per esempio, al PalaBarbuti la squadra si è presentata senza Sergio Rodriguez e Kyle Hines. Dei nuovi, Supercoppa e prima di campionato hanno fatto vedere un Kostas Mitoglu già dominante sotto i tabelloni; chiaramente Milano guarda al lungo periodo ma sa bene, avendolo provato sulla propria pelle la scorsa primavera, che il doppio impegno (trattandosi di Eurolega) può incidere parecchio quando conterà davvero, e dunque anche le decisioni su chi far rifiatare saranno importanti.

Trento come detto ha perso all’esordio (subendo 102 punti dalla Virtus Bologna), ma allargando il quadro va detto che è anche in 0-5 in questo principio di stagione, visto che nel girone di Supercoppa non aveva mai vinto: l’Aquila, lo avevamo detto anche nelle scorse settimane, è comunque abituata alle partenze a rilento per poi operare ottime rimonte e arrivare di riffa o di raffa a prendersi un posto nei playoff (e magari fare anche strada nel tabellone), resta chiaramente da valutare se anche quest’anno le cose andranno in questo modo…



© RIPRODUZIONE RISERVATA